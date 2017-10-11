Реестр малочисленных народов России создадут не позже 2018 года

ГРОЗНЫЙ, 11 октября. /ТАСС/. Реестр коренных малочисленных народов России, в который внесут граждан, имеющих соответствующие права и льготы, создадут не позже 2018 года. Об этом в среду сообщил ТАСС глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов в ходе форума "Российский Кавказ" в Грозном.

"Пока мы ведем консультации в правительстве (о формировании реестра - прим. ТАСС). Он будет создан, если не в этом году, то в течение следующего", - сказал Баринов.

По его словам, попадание в этот реестр подтвердит, что человек на самом деле проживает там, где родился, и ведет традиционный образ жизни. Только гражданин, состоящий в реестре, будет обладать правами и льготами коренного малочисленного народа. Баринов отметил, что "сейчас есть серьезные сложности у людей, которые, не подтверждая свой статус, не могут пользоваться льготами. С другой стороны, пояснил глава ФАДН, есть и злоупотребления, когда люди, не являющиеся представителями малочисленного народа, создают общины и получают льготы.

Ранее ФАДН подготовило проект закона, который предполагает создание федерального реестра коренных малочисленных народов России. 1 февраля он был размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как отмечается в пояснительной записке к документу, в реестр будут включены граждане РФ, "которые проживают в местах традиционного проживания, осуществляют традиционную хозяйственную деятельность и ведут традиционный образ жизни".

Отмечается, что это будет способствовать "минимизации коррупционной составляющей при осуществлении поддержки малочисленных народов и снизит количество злоупотреблений в сфере предоставления льгот". Граждане РФ могут быть включены в реестр на основании заявления или по решению суда.

Политологический форум "Российский Кавказ" проходит в Грозном 10-11 октября. В рамках форума эксперты обсуждают, в частности, вопросы этноконфессиональных отношений, социально-политических реформ, миграционных процессов.