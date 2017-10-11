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Активисты снова демонтировали мемориальную доску Немцову в центре Москвы

Общество
11 октября, 10:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Участники движения SERB в очередной раз потребовали привлечь к ответственности лиц, самоуправно установивших табличку

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© АГН "Москва"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Активисты общественного движения SERB снова демонтировали и доставили в полицию незаконно установленную на фасаде дома в центре Москвы мемориальную доску убитому политику Борису Немцову. Об этом ТАСС сообщил лидер движения Игорь Бекетов.

"Сегодня утром участники общественного движения SERB снова демонтировали и доставили в дежурную часть УВД по Центральному административному округу столичного главка МВД незаконно установленную на фасаде дома по адресу: Климентовский переулок, 9, пластиковую табличку с надписью, что в этом месте якобы проживал политик Борис Немцов", - сказал он.

"Жители дома неоднократно предупреждали тех, кто устроил мемориал Немцова у них под окнами, что этот человек никогда не проживал у них в доме", - добавил Бекетов.

По его словам, участники движения SERB снова потребовали привлечь к ответственности лиц, самоуправно установивших в общественном месте табличку, "имеющую до степени слияния сходство с мемориальным знаком".

12 сентября активисты движения демонтировали деревянную доску Немцову и также пожаловались в правоохранительные органы на установивших ее лиц. Перед этим представитель департамента культурного наследия Москвы сообщал ТАСС, что эта мемориальная доска была установлена 7 сентября без согласования с властями и будет демонтирована, физические и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности. 

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