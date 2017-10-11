Роскомнадзор заблокировал еще два "пиратских" сайта

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор навсегда заблокировал еще два пиратских интернет-ресурса по требованию ООО "Мегофильм". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте ведомства.

"В Роскомнадзор поступили решения Мосгорсуда о постоянной блокировке интернет-ресурсов gidonline.club и yourcinema.tv, распространяющих мультимедийный контент с нарушением авторских и (или) смежных прав. Решения приняты на основании заявления правообладателей ООО "Мегофильм", - говорится в сообщении.

Уточняется, что посещаемость этих сайтов составляет 37,5 млн и 3 млн российских интернет-пользователей в месяц.

В ведомстве отметили, что в 2017 году в Роскомнадзор поступило 97 решений Мосгорсуда о постоянной блокировке. "На сегодняшний день на постоянной основе блокируется около 600 пиратских интернет-сайтов", - добавили в Роскомнадзоре.