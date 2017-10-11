"Комсомольская правда" принесет официальные извинения Хворостовскому

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Газета "Комсомольская правда" принесет официальные извинения оперному певцу Дмитрию Хворостовскому и его семье в связи с распространением ложной информации о кончине мэтра. Об этом ТАСС сообщила шеф-редактор сайта газеты Олеся Носова.
"Безусловно, мы будем извиняться перед Дмитрием Хворостовским, перед его женой, перед всей семьей", - сказала Носова.
По ее словам, "ситуация недопустимая, будет тщательнейшим образом рассматриваться и разбираться в редакции, мы будем выяснять, как такое могло произойти".
В ночь на среду некоторые российские СМИ растиражировали сообщение о кончине певца, не указав источник информации.
Директор российского оперного певца Дмитрия Хворостовского в Лондоне Марк Хилдрю опроверг эту информацию и не исключил возможность судебного иска к газете, которая сообщила о смерти.
Дмитрий Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске. Победа в Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе в 1989 году принесла Хворостовскому ангажементы в лучших театрах мира: лондонском Covent Garden, Баварской государственной опере, Берлинской государственной опере, La Scala в Милане, Венской государственной опере, нью-йоркской Metropolitan Opera, Мариинском театре и других.
За свой талант и успехи в карьере Дмитрий Хворостовский был удостоен ряда почетных наград и званий, в числе которых - Государственная премия РСФСР имени Глинки (1991) и звание Народного артиста России (1995). Исполнитель в последние годы проживает в Лондоне.