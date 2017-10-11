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Эксперт: выпускникам религиозных учебных заведений нужны светские компетенции

Общество
11 октября, 10:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Они помогут адекватно транслировать полученные знания, полагает Мурад Шафиев

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Выпускникам религиозных образовательных учреждений для социализации необходимо получить светские компетенции. Такое мнение высказал ТАСС и. о. ректора Дагестанского гуманитарного института, член Совета по исламскому образованию РФ Мурад Шафиев в кулуарах Международного политологического форума "Российский Кавказ", который проходит в Грозном.

"Стоит задача такая: социализировать выпускников (религиозных учебных заведений) через образовательные программы по направлению теология, то есть наполнение их и религиозными, и светскими компетенциями, чтобы они понимали светское пространство РФ, законы, ту среду, в которой они обитают, ту аудиторию, с которой они работают, чтобы адекватно могли транслировать традиционные знания, которые они получали в религиозном учебном заведении", - отметил он.

По словам Шафиева, специально для этого Дагестанский гуманитарный институт выступает площадкой проведения ежегодных курсов повышения квалификации, конференций, методических семинаров для работников муфтията и выпускников религиозных образовательных учреждений.

Вся образовательная учебная программа подготовки теологов вырабатывает в студентах компетенции, которые позволяют отличать "светлое от чуждого, от асоциального явления терроризма и экстремизма", сказал собеседник.

"Результат - это полное отсутствие среди выпускников соучастников каких-то бандподполий или формирований. То есть сама программа - и учебная, и воспитательная - строится последовательно, чтобы привить истинные, традиционные знания, которые всегда подталкивали обучающихся к веротерпимости, толерантности, единству народов при их различии в национальных или конфессиональных взглядах", - добавил Мурад Шафиев.

Власти республики намерены создать единые стандарты для религиозных образовательных учреждений, так как пока они работают по разным учебным планам. Всего в Дагестане функционирует шесть высших и 15 средне-специальных религиозных учебных заведений (то есть медресе).

О форуме

10-11 октября в Грозном проходит политологический форум "Российский Кавказ". В рамках форума эксперты обсуждают вопросы этноконфессиональных отношений, социально-политических реформ в зеркале северокавказского региона, миграционные процессы и многое другое.

В числе почетных гостей форума - руководитель ФАДН России Игорь Баринов, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, глава Ростуризма Олег Сафонов, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, главы субъектов СКФО и ЮФО.

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