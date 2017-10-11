Ростуризм предлагает разработать единый туристический бренд для Северного Кавказа

Третьяк обсудит с врио губернатора Новосибирской области подготовку к молодежному ЧМ-2023Спорт 11 октября, 12:06
Кравцов: российские шорт-трекисты должны набрать форму к Олимпиаде-2018Спорт 11 октября, 12:06
СК задержал организатора перевозки пассажиров, попавших в ДТП под ВладимиромПроисшествия 11 октября, 11:59
Полпред в СФО представил врио губернатора Буркова правительству Омской областиПолитика 11 октября, 11:40
Глава МИД КНДР принял делегацию ТАССМеждународная панорама 11 октября, 11:40
Интерпол задержал в Екатеринбурге торговца шаурмой, разыскиваемого за экстремизмНовости Урала 11 октября, 11:36
Прокуратура настаивает на пятилетнем сроке заключения для Пирумова и штрафе в 1 млн рублейПроисшествия 11 октября, 11:34
Вануату стала первой страной, чье гражданство можно купить за биткоиныМеждународная панорама 11 октября, 11:31
Венгрия предупредила Киев о санкциях в связи с новым законом об образованииМеждународная панорама 11 октября, 11:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГРОЗНЫЙ, 11 октября. /ТАСС/. Глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов предложил совместно с регионами Северного Кавказа разработать единый туристический бренд со своими эмблемой и слоганом.
"Нужно активно продвигать и пропагандировать красоты и преимущества Северного Кавказа... Мы должны объяснить всем жителям нашей страны, что Северный Кавказ - безопасный регион. Мы должны подумать и реализовать в рамках северокавказского региона единый бренд. Имеет смысл разработать эмблему, придумать слоган» , - сказал глава Ростуризма Олег Сафонов в среду в Грозном на Пятом Международном политологическом форуме "Российский Кавказ".
Сафонов отметил, что каждый северокавказский регион по-своему интересен и необходимо создать маршруты, которые будут включать посещение не одного, а целого ряда этих регионов.
"Эту работу мы должны проводить совместно. Я уверен, что она будет абсолютно успешной", - заявил глава Ростуризма.
В Грозном 10-11 октября проходит политологический форум "Российский Кавказ". На встрече эксперты обсуждают, в частности, вопросы этноконфессиональных отношений и социально-политических реформ, а также миграционные процессы. В числе почетных гостей форума - руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, руководитель Ростуризма Олег Сафонов, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, главы субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.