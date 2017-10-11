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Ростуризм предлагает разработать единый туристический бренд для Северного Кавказа

Общество
11 октября, 11:05 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 11, октября. /ТАСС

Необходимо создать туристические маршруты, включающие посещение нескольких регионов Кавказа, считает Олег Сафонов

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ГРОЗНЫЙ, 11 октября. /ТАСС/. Глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов предложил совместно с регионами Северного Кавказа разработать единый туристический бренд со своими эмблемой и слоганом.

"Нужно активно продвигать и пропагандировать красоты и преимущества Северного Кавказа... Мы должны объяснить всем жителям нашей страны, что Северный Кавказ - безопасный регион. Мы должны подумать и реализовать в рамках северокавказского региона единый бренд. Имеет смысл разработать эмблему, придумать слоган» , - сказал глава Ростуризма Олег Сафонов в среду в Грозном на Пятом Международном политологическом форуме "Российский Кавказ".

Сафонов отметил, что каждый северокавказский регион по-своему интересен и необходимо создать маршруты, которые будут включать посещение не одного, а целого ряда этих регионов.

"Эту работу мы должны проводить совместно. Я уверен, что она будет абсолютно успешной", - заявил глава Ростуризма.

В Грозном 10-11 октября проходит политологический форум "Российский Кавказ". На встрече эксперты обсуждают, в частности, вопросы этноконфессиональных отношений и социально-политических реформ, а также миграционные процессы. В числе почетных гостей форума - руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, руководитель Ростуризма Олег Сафонов, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, главы субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

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