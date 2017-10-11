Госдума увеличила размер штрафа за отказ водителя уступить дорогу пешеходам

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем и окончательном чтении правительственный проект закона, который повышает максимальный размер административного штрафа за непредоставление водителем преимущества в движении пешеходам с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Законом вносятся поправки в статью 12.18 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Ими устанавливаются санкции за "невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении, в виде административного штрафа в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей". В настоящее время размер штрафа не может варьироваться и составляет 1,5 тыс. рублей.

"Необходимость усиления административной ответственности за указанные нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, которая подтверждается ростом количества возбужденных дел об административных правонарушениях данной категории (за 12 месяцев 2016 года возбуждено 1,8 млн дел, в 2015 году - 1,66 млн дел, в то время как за аналогичный период 2014 года - 1,64 млн дел)", - говорится в пояснительной записке к документу.