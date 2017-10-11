ВЦИОМ: почти половина россиян считают Октябрьскую революцию отражением воли большинства

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Доля россиян, которые считают, что Октябрьская революция выражала волю большинства, выросла на 9 процентных пунктов с 1990 года и составила 45%, свидетельствуют новые результаты опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении ТАСС. При этом 92% жителей страны считают новую революцию в России недопустимой.

Почти половина опрошенных убеждена, что к революции привело тяжелое положение народа. По мнению 20% опрошенных, причиной событий 1917 года стала слабость правительственной власти. За последние годы также выросло число тех, кто считает, что революция была следствием заговора врагов русского народа.

На вопрос о том, выражала ли Октябрьская революция волю большинства народов, проживавших на территории Российской империи, "сегодня 45% опрошенных отвечают утвердительно, 43% - отрицательно (в 1990 году - 36% и 37% соответственно)", говорится в результатах исследования.

В 1990 году доля не определившихся с ответом россиян составляла 27%, а в 2017 году - 12%. В то же время 42% респондентов затрудняются ответить на вопрос о целях сторонников революции. Среди самых популярных ответов - "государственный переворот, изменение политического строя" (19%) и "власть - народу, фабрики - рабочим, земли - крестьянам" (13%) и "изменение жизни к лучшему" (10%).

При этом революция воспринимается как сложное и противоречивое явление, имеющее как негативные, так и позитивные аспекты: по данным опроса 2016 года, 57% респондентов характеризовали революцию как историческую неизбежность (25% — как потрясения и жертвы, 11% — как обновление общества).

27% опрошенных россиян в 1917 году предпочли бы "переждать" неспокойное время, а 16% уехали бы за рубеж. Поддержку большевикам оказали бы 28% респондентов, причем доля подобных ответов выше среди россиян старше 60 лет: 42% против 21% среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.

В последние годы отмечается рост симпатий, с одной стороны, к таким деятелям революции, как к Ленин и Сталин, а с другой — к Николаю II и Колчаку.

Всероссийские опросы ВЦИОМ с проведены в 2016-2017 годах 3-4 декабря 2016 в личном анкетировании по месту жительства участвовали 1600 россиян в возрасте старше 18 лет. В 2005-2016 годах также были проведены квартирные опросы. 5 октября 2017 года в телефонном опросе приняли участие 1800 россиян старше 18 лет. Размер ошибки в данных опросах с вероятностью 95% не превышает 2,5-3,5%.