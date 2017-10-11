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Власти Подмосковья нашли торговые площади для всех пострадавших арендаторов "Синдики"

Общество
11 октября, 11:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Замминистра потребительского рынка и услуг Московской области Кирилл Григорьев отметил, что у каждого арендодателя будут разные условия и возможности

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Власти Московской области заверили арендаторов, пострадавших в результате пожара ТЦ "Синдика" в Одинцовском районе, что новые торговые центры региона смогут полностью разместить их на своих площадях на льготных условиях. Об этом сообщил в среду первый заместитель министра потребительского рынка и услуг Московской области Кирилл Григорьев.

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Что известно о пожаре в строительном центре "Синдика"

"Суммарно объем торговых площадей перекрывает те потерянные площади, которые были на "Синдике". У каждого арендодателя свои возможности: кто-то готов предоставить тысячу квадратных метров, кто-то 30 тысяч квадратных метров", - сказал Григорьев в рамках встречи с представителями управляющих компаний рынков и торговых центров, готовых предоставить льготы и скидки предпринимателям - арендаторам "Синдики".

Он добавил, что подход к выбору новых торговых точек у арендаторов индивидуальный, поскольку они ориентируются на их местоположение. "К сожалению, таких объектов, как "Синдика", которые располагаются на МКАД, не так много. Но все потребности бизнеса будут удовлетворены", - подчеркнул он.

По словам Григорьева, новые арендодатели предоставят пострадавшему бизнесу бесплатные "каникулы" на время ремонта и размещения на торговой точке. Кроме того, администрации ТЦ и рынков предоставят аренду площадки на льготных условиях сроком до полугода-года.

"Некоторые арендаторы уже готовы переехать на новые торговые точки, но пока это не носит массовый характер. Пока бизнес в шоке от случившегося", - добавил замминистра.

Пожар в ТК "Синдика" произошел 8 октября, его общая площадь составила 55 тыс. кв. м. Размер комплекса с учетом всех этажей составлял более 13 тыс. кв. метров. Кровля здания обвалилась на площади 1 тыс. кв. м, были эвакуированы около 3 тыс. человек. При пожаре пострадали три человека, один из них госпитализирован.

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