Пользователи "Одноклассников" выберут артистов новогоднего эфира на Первом канале

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Пользователи социальной сети "Одноклассники" выберут артистов, которые выступят в программе Новогодняя ночь на Первом канале. Об этом в среду сообщили в пресс-службе телеканала.

"Первый канал в сотрудничестве с социальной сетью "Одноклассники" запускает уникальный эксперимент, приглашая всех желающих к участию в создании новогоднего музыкального плейлиста", - отметили в пресс-службе.

В "Одноклассниках" уже стартовало голосование за исполнителей, которые станут хедлайнерами новогоднего эфира. Оно проводится в официальной группе Первого канала, где доступно приложение "Твои звезды на Первом". Зрители могут выбрать из предложенного списка трех любимых исполнителей, которых они хотят видеть на телеэкране в ночь с 31 декабря 2017 на 1 января 2018 года.

"Каждый пользователь может также вписать имя еще одного исполнителя, которого не оказалось в списке", - сказали в пресс-службе.

Список исполнителей, рассказали представители канала, составлен на основе рейтинга популярности исполнителей в "Одноклассниках". В "Топ-60", в том числе вошли Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Ани Лорак, а также группы "Грибы", "Время и Стекло", IOWA и др. Голосование продлится до 30 октября.

Влияние зрителей на контент

"Голосование за участников новогодней ночи на Первом - инструмент прямого влияния зрителей на формирование телевизионного контента, - приводит пресс-служба слова главного продюсера музыкальных и развлекательных программ. - Именно зрители вот уже пять лет в прямом эфире выбирают победителей "Голоса". Посмотрим, как все выйдет с Новым годом. В успехе эксперимента заинтересованы все".

По словам руководителя соцсети "Одноклассники" Антона Федчина, проект с Первым каналом "интересен тем, что это не просто интеграция телевизионного контента в социальную сеть, но и возможность для пользователей повлиять на этот контент".

"Интерактивные форматы - это еще одна точка пересечения телевидения и соцсетей, где пользователи могут начать взаимодействие с контентом еще до его публикации, - добавил он. - Мы рады, что Первый канал последовал этому тренду и впервые доверил участие в выборе артистов для новогоднего шоу именно пользователям ОК".