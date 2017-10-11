В регионах обсуждают возможность преподавания в школах только одного иностранного языка

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Отказ от изучения в школе двух иностранных языков может повысить уровень владения одним иностранным у выпускников, но может и ограничить их востребованность на рынке труда, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее министр образования и науки РФ Ольга Васильева выступила с предложением изучать в школе только один иностранный язык, а не два, как предлагается сейчас. По мнению Васильевой, школьникам лучше хорошо знать родной язык и один иностранный, которым в подавляющем большинстве случаев становится английский.

Педагоги, чиновники из сферы образования и родители школьников рассказали ТАСС, в чем они видят плюсы и минусы "двуязычия" и какие языки сегодня изучают российские школьники.

Лучше меньше, да лучше

Многие учителя разделяют мнение Васильевой и говорят о том, что сейчас в среднестатистической школе просто нет возможности на хорошем уровне изучать два иностранных языка. Собеседники ТАСС из числа красноярских педагогов, например, говорят, что второй иностранный можно учить факультативно. Руководитель образовательного центра "Альянс Франсез - Новосибирск" Ирина Яциневич также говорит, что учить на должном уровне два иностранных языка в школе сейчас просто невозможно, потому что не хватает учителей, нет нужных пособий, а также недостаточно часов в школьной программе.

"Обычная школа оказалась вот в какой ситуации: в школах 4 часа английского, плюс они должны добавлять 2 часа на второй иностранный язык. А я вот что могу сказать: чтобы знать язык более-менее прилично, нужно как минимум 6-7 часов в неделю на один язык и часа 4 на второй. Давайте мы все-таки с одним иностранным языком разберемся, а потом уже посмотрим", — считает Яциневич.

По мнению завкафедрой "Иностранные языки и профессиональная коммуникация" Саратовского государственного технического университета Адель Аскаровой, в большинстве школ языки преподаются не на очень высоком уровне.

"Пытаться обучить ребенка второму языку на фоне незнания первого — совершенно пустая трата и времени, и денег. Когда у ребенка еще не сформировались хорошие знания английского языка, а его тут же пытаются научить говорить по-французски, ребенок просто перестает понимать, к какому языку относится то или иное слово или правило", — говорит Аскарова.

Европейский опыт и научный подход

При этом некоторые эксперты убеждены, что несколько языков для школьников — нормальная практика. Преподаватель тульского центра иностранных языков Language Company Юлия Протопопова ссылается на опыт европейских государств. "В Германии в обязательном порядке обучают английскому языку, второй язык — язык страны — соседа, например, Франции. В Чехии вместе с английским преподают немецкий язык", — говорит Протопопова.

Директор лингвистической гимназии №23 Елена Курицына из Владимира также не видит ничего страшного в изучении нескольких языков. По ее мнению, дети готовы воспринимать другие языки — и чем раньше они начнут их учить, тем лучше.

"Изучение языка не будет сложным для ребенка. Ребенок, изучающий несколько языков, должен найти время на все. Это более организованный ребенок. Каждый последующий язык изучается ребенком легче предыдущего, поэтому не стоит создавать проблемы там, где их нет", — считает она.

Директор новосибирской "французской" гимназии №16 Татьяна Севостьянова тоже уверена: дети способны учить два языка, главное — выбрать правильную методику. "Мы — люди мира, а мир огромный, французский язык имеет большое значение, он второй по популярности изучения после английского. Каждый год мы набираем по пять первых классов — родители хотят, чтобы их дети учили два иностранных языка. Кроме французского и английского у нас востребован китайский как дополнительный", — отмечает она.

Научные изыскания также не подтверждают, что два иностранных языка усваиваются хуже, чем один, говорит профессор Санкт-Петербургского государственного университета, нейролингвист Татьяна Черниговская.

"Мы ведем исследования того, как на переводчиков- синхронистов, которые и так испытывают пиковые интеллектуальные нагрузки, повлияет еще большее их увеличение. Как отреагирует мозг, если им еще этой нагрузки добавить. Первые результаты удивили. Они показывают, что будет только лучше", — рассказала ТАСС Черниговская.

Даже один английский знают плохо

Знание даже одного иностранного языка у выпускников школ педагоги оценивают невысоко. Заместитель директора по научной работе Школы педагогики Дальневосточного федерального университета Григорий Капранов говорит, что, несмотря на востребованность иностранных языков, знают их в массе своей школьники плохо.

"Реалистичная оценка существующей ситуации показывает, что в рамках школьного обучения иностранный язык усваивается неудовлетворительно, качество подготовки выпускников школы по английскому языку остается на очень низком уровне. Среди причин этого и высокая общая загруженность учащихся, и недостаточное число часов для изучения иностранного", — считает Капранов.

Но положительные примеры "двуязычия" все же встречаются. В Забайкальском крае и Амурской области, которые граничат с Китаем, все большую популярность набирает преподавание китайского языка. К примеру, в Приамурье в новом учебном году количество школьников, изучающих этот язык, достигло 2 тыс. человек. Правда, это касается, прежде всего, специализированных учебных заведений.

"В обычных школах преподавание двух языков, наверное, не всегда оправданно, но в специализированных, у которых есть база, отработанная методика, педагоги, это уже часть государственного заказа. Такие школы должны работать", — говорит автор учебно-методических пособий по китайскому языку, заслуженный учитель России Наталья Трифонова.

Мнения родителей разделились

Многих родителей расстроила перспектива отмены преподавания второго иностранного языка. В этом случае возможность бесплатно изучать второй язык в школе перевесила недовольство от увеличения школьной нагрузки. Жительница Великого Новгорода Ирина Калягина, чья дочь учится в средней школе, считает, что неправильно лишать детей выбора.

"Такое предложение — это ограничение возможностей наших детей получить хорошее образование. Сейчас очень много детей дополнительно учится на курсах или у репетиторов именно второму языку — немецкому или итальянскому, но не у всех родителей есть деньги, чтобы оплатить эти занятия. Школа, государство могли бы им помочь в этом случае", — говорит она.

Урок в Валавской начальной школе © Егор Алеев/ТАСС

Мария Нестеренко из Архангельска, дочь которой учится в пятом классе, считает, что выпускники со знанием нескольких языков обладают более высокой конкурентоспособностью и имеют гораздо более широкий кругозор, чем их сверстники.

"Дочка учит английский с первого класса, французский — с пятого, потом обещают добавить латынь и еще какой-то, надеюсь, из скандинавских. Или китайский — было бы идеально, — пояснила она, добавив, что дочери очень нравится учить разные языки. "Посредством изучения языка они ведь изучают культуру страны", — говорит она.

К тому же не все родители соглашаются с тем, что в школах нужно изучать, прежде всего, английский. Во многих регионах не менее популярными являются и другие языки. Например, в основной общеобразовательной школе №30 города Казани дети наряду с английским изучают турецкий язык в форме факультатива. Также в Татарстане растет популярность арабского языка.

Впрочем, часть родителей после слов министра образования вздохнули спокойно. Мама троих детей из Дагестана Камила Рагимханова уверена, что детям в школе вполне достаточно и одного языка. "Программа в школах сегодня не из легких, и дополнительная нагрузка на детях отразится не очень хорошо, а если у кого-то из детей есть желание изучать еще один иностранный язык, его можно ввести как факультатив, по желанию родителей или учеников", — считает она.

Специфика национальных республик

У чиновников подход к предложению министра более сдержанный. В особенно сложной ситуации находятся национальные республики, в том числе регионы Северного Кавказа. Замминистра образования Кабардино-Балкарии Ирина Шонтукова считает, что введение второго иностранного языка в школах, где в обязательном порядке изучаются родные языки, невозможно, так как для них физически не найдется времени в образовательном процессе.

"Наши дети, по большому счету, и так изучают три языка. В планах сейчас есть, естественно, русский язык как государственный, иностранный как обязательный язык и кабардинский или балкарский язык. Там вводить второй иностранный язык просто невозможно, мы не имеем права забирать часы у предметов, входящих в обязательную часть", — сказала она ТАСС.

Второй иностранный язык — большая нагрузка и для школьников Ингушетии, считает замминистра образования республики Зарема Падиева. По ее словам, большинство школьников Ингушетии сегодня изучают один иностранный язык, русский язык, ингушский язык, а на уроке основ религии — еще и арабский. "Сделать второй иностранный обязательным нельзя, дети не смогут весь этот языковой набор осилить", — говорит она.

Начальник управления общего образования Минобрнауки Дагестана Лариса Абрамова говорит о том, что в регионе есть школы, где изучают по два языка, но это школы с углубленным изучением лингвистики.

"Возможно, наши дети перегружены, и с этой точки зрения министр заявила, что один оставить. Но если есть востребованность от родителей и желание изучать второй язык, я считаю, что это неплохо", — считает Абрамова.