Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Спасенные от пожаров в тундре на Ямале краснокнижные сапсаны выпущены на волю в Дагестане

Общество
11 октября, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Республика расположена на миграционном пути птиц, они должны вернуться на Ямал весной

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сапсан

Сапсан

© AP Photo/Ben Margot

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Специалисты выпустили на волю в Дагестане краснокнижных соколов-сапсанов, спасенных летом во время пожаров в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили ТАСС в среду в природном заповеднике "Дагестанский". Предполагается, что птицы в итоге сами вернутся на Ямал, так как Дагестан находится на миграционном пути сапсанов.

"Четырех ямальских сапсанов накануне встретили в Махачкалинском аэропорту, а буквально в эти минуты их выпускают на волю, в естественную среду обитания. В мероприятии участвуют представители Минприроды России, Дагестана", - сообщили в заповеднике.

Как сообщалось ранее, птенцов сапсанов спасли летом сотрудники госучреждения "ЯмалСпас" при тушении природных пожаров в Красноселькупском районе ЯНАО, затем птиц доставили на реабилитацию в Москву в НИИ "Экология". Там по специальной методике в Русском соколином центре их подготовили к жизни в дикой природе, научили летать и охотиться.

По словам специалистов природного заповедника, изначально после реабилитации птенцов планировали вернуть в дикую природу на Ямале. "Но процесс адаптации, спецподготовки затянулся, в ЯНАО похолодало. А Дагестан как раз расположен на миграционном пути сапсанов, по срокам именно отсюда они должны тронуться в дальнейшую миграцию. Птицы перезимуют в теплых краях, а весной вернутся на Ямал", - добавили там.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Арктика сегодня Тюменская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
2
Минобороны РФ заявило об "избирательной слепоте" США в Сирии
3
Месси едет на ЧМ-2018, сборная США осталась за бортом турнира
4
Дождь в Керченском проливе не помешает операции по установке арки Крымского моста
5
Сбой произошел на оранжевой ветке московского метро
6
Собянин открыл после благоустройства парк "Усадьба Михалково" в Москве
7
"Комсомольская правда" принесет официальные извинения Хворостовскому
Темы дня
Новости партнеров
Реклама