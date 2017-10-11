Спасенные от пожаров в тундре на Ямале краснокнижные сапсаны выпущены на волю в Дагестане

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Специалисты выпустили на волю в Дагестане краснокнижных соколов-сапсанов, спасенных летом во время пожаров в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили ТАСС в среду в природном заповеднике "Дагестанский". Предполагается, что птицы в итоге сами вернутся на Ямал, так как Дагестан находится на миграционном пути сапсанов.
"Четырех ямальских сапсанов накануне встретили в Махачкалинском аэропорту, а буквально в эти минуты их выпускают на волю, в естественную среду обитания. В мероприятии участвуют представители Минприроды России, Дагестана", - сообщили в заповеднике.
Как сообщалось ранее, птенцов сапсанов спасли летом сотрудники госучреждения "ЯмалСпас" при тушении природных пожаров в Красноселькупском районе ЯНАО, затем птиц доставили на реабилитацию в Москву в НИИ "Экология". Там по специальной методике в Русском соколином центре их подготовили к жизни в дикой природе, научили летать и охотиться.
По словам специалистов природного заповедника, изначально после реабилитации птенцов планировали вернуть в дикую природу на Ямале. "Но процесс адаптации, спецподготовки затянулся, в ЯНАО похолодало. А Дагестан как раз расположен на миграционном пути сапсанов, по срокам именно отсюда они должны тронуться в дальнейшую миграцию. Птицы перезимуют в теплых краях, а весной вернутся на Ямал", - добавили там.