Выставка фотографий Северного Кавказа открылась в московском метро

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Фотовыставка "#СеверныйКавказ_7историй" открылась на станции "Выставочная" московского метрополитена, передает корреспондент ТАСС.

"Есть замечательная часть нашей страны - Северный Кавказ, где живут замечательные люди, где великолепная природа, где много тайн и исторических загадок. К сожалению, восприятие о Северном Кавказе - это в основном стереотипы, которые сложились в новейшей истории. Сегодня Кавказ - это совершенно другое", - сказал на открытии выставки замминистра РФ по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев.

Экспозиция включает работы семи молодых фотографов, проживающих на территории региона. Вниманию посетителей представлены пейзажи, портреты и жанровые фотографии Евгения Шивцова из Ингушетии, Рената Урусова из Карачаево-Черкесии, Вадима Ветрова из Ставропольского края, Абдуллаха Берсаева из Чечни, Василины Акишиной из Кабардино-Балкарии, Магомеда Шапиева из Дагестана и Батраза Бутаева из Северной Осетии.

Выставка будет работать в течение месяца - с 11 октября по 11 ноября - в режиме работы метрополитена. Она организована при поддержке Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа и информационного агентства ТАСС.