Администрации ТЦ "Синдика" помогут в оформлении документации на строительство

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Власти Московской области окажут администрации сгоревшего в Одинцовском районе Подмосковья торгового центра "Синдика" помощь при оформлении документации на строительство нового комплекса на месте старого. Об этом сообщил журналистам в среду первый заместитель министра потребительского рынка и услуг области Кирилл Григорьев.
"Конечно, будем помогать "Синдике" и с точки зрения оперативного получения разрешительной документации на новое строительство или реконструкцию, и с точки зрения инструментального обследования", - сказал Григорьев после встречи с представителями управляющих компаний рынков и торговых центров, готовых предоставить льготы и скидки предпринимателям - арендаторам "Синдики".
Кроме того, для помощи пострадавшим арендаторам "Синдики" открыта горячая линия и создан штаб при министерстве, в который вошли представители различных ведомств.
Ранее в пресс-службе компании заявили, что владельцы сгоревшей "Синдики" приняли решение построить новый комплекс на месте старого.