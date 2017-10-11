Администрации ТЦ "Синдика" помогут в оформлении документации на строительство

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Власти Московской области окажут администрации сгоревшего в Одинцовском районе Подмосковья торгового центра "Синдика" помощь при оформлении документации на строительство нового комплекса на месте старого. Об этом сообщил журналистам в среду первый заместитель министра потребительского рынка и услуг области Кирилл Григорьев.

"Конечно, будем помогать "Синдике" и с точки зрения оперативного получения разрешительной документации на новое строительство или реконструкцию, и с точки зрения инструментального обследования", - сказал Григорьев после встречи с представителями управляющих компаний рынков и торговых центров, готовых предоставить льготы и скидки предпринимателям - арендаторам "Синдики".

Кроме того, для помощи пострадавшим арендаторам "Синдики" открыта горячая линия и создан штаб при министерстве, в который вошли представители различных ведомств.

Ранее в пресс-службе компании заявили, что владельцы сгоревшей "Синдики" приняли решение построить новый комплекс на месте старого.