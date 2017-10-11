Власти: Мурманская область и норвежская губерния создали общее культурное пространство

МУРМАНСК, 11 октября. /ТАСС/. Сотрудничество Мурманской области и норвежской приграничной губернии Финнмарк помогло создать уникальное общее культурное пространство. Об этом сообщила в среду в Мурманске на открытии Российско-норвежского форума, посвященного 30-летию культурного сотрудничества между регионами, губернатор Марина Ковтун.

"Благодаря нашим общим усилиям сформировано уникальное и самобытное культурное пространство Севера, которое отличают бережное отношение к традициям и открытый, созидательный взгляд в будущее. Сегодня, празднуя 30-летие культурных отношений, мы ясно видим наши достижения и на их основе можем уверенно планировать дальнейшее развитие сотрудничества в сфере культуры", - сказала глава региона.

За время сотрудничества регионы реализовали по обе стороны границы проекты в библиотечном и музейном деле, в области музыкального и изобразительного искусства. "Деятели культуры всегда первыми налаживают мосты дружбы. Художники, музыканты, актеры, библиотекари, представители других творческих профессий наших регионов подтвердили верность своему главному призванию - нести людям мир и созидание", - отметила Ковтун.

В работе двухдневного форума принимают участие представители организаций культуры и органов управления культурой Мурманской области и губернии Финнмарк. Общее количество участников форума - 130 человек. Норвежскую делегацию возглавила исполняющая обязанности председателя Губернского собрания Финнмарк Рагнхильд Вассвик.

Участников форума ждет насыщенная деловая и культурная программа. На пленарном и секционных заседаниях будут рассмотрены опыт и актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего культурного сотрудничества. Особое внимание будет уделено профилактике здорового образа жизни.

В рамках форума состоится встреча мурманских читателей с норвежской журналисткой и писательницей Трюде Тейге, которая является автором детективных произведений и исторических романов. Саамский центр современного искусства представит выставку "Непринужденные беседы", которая совмещает как традиционные, так и виртуальные экспозиции. Гости форума познакомятся с участниками российско- норвежского музыкального проекта "Оленевод" - в областной филармонии выступят норвежская саамская певица Элле Марья Эйра, музыкант Мортен Петтершен и мурманские музыканты.