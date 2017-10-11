Кузнецова и Москалькова встречают в аэропорту российских детей, возвращенных из Ирака

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов находятся в аэропорту "Внуково", чтобы встретить пятерых детей из Ирака. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.
Тема возвращения российских детей из Ирака и Сирии ранее обсуждалась главой Чечни Рамзаном Кадыровым и уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой. По ее словам, количество обращений, связанных с возвращением детей из стран, охваченных вооруженными конфликтами, растет. Сообщалось о более 350 случаев незаконного вывоза детей из РФ, в том числе в Ирак и Сирию.
"Анна Кузнецова, Татьяна Москалькова и Михаил Федотов сейчас в аэропорту "Внуково", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что детей пятеро - два мальчика и три девочки. По его словам, ожидается, что 12 октября дети отправятся к постоянному месту жительства в один регионов России.
10 октября Москалькова сообщила журналистам о том, что 11 октября в Москве ожидают прибытия группы детей из Ирака.