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Кузнецова и Москалькова встречают в аэропорту российских детей, возвращенных из Ирака

Общество
11 октября, 14:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

В пресс-службе детского омбудсмена уточнили, что в четверг дети отправятся к постоянному месту жительства, но не уточнили, в какой регион

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов находятся в аэропорту "Внуково", чтобы встретить пятерых детей из Ирака. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

Тема возвращения российских детей из Ирака и Сирии ранее обсуждалась главой Чечни Рамзаном Кадыровым и уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой. По ее словам, количество обращений, связанных с возвращением детей из стран, охваченных вооруженными конфликтами, растет. Сообщалось о более 350 случаев незаконного вывоза детей из РФ, в том числе в Ирак и Сирию.

"Анна Кузнецова, Татьяна Москалькова и Михаил Федотов сейчас в аэропорту "Внуково", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что детей пятеро - два мальчика и три девочки. По его словам, ожидается, что 12 октября дети отправятся к постоянному месту жительства в один регионов России.

10 октября Москалькова сообщила журналистам о том, что 11 октября в Москве ожидают прибытия группы детей из Ирака.

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Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна Кадыров, Рамзан Ахматович Федотов, Михаил Александрович Москалькова, Татьяна Николаевна
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