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Депутаты Заксобрания скорректируют зеленые территории в Петербурге

Общество
11 октября, 14:14 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11, октября. /ТАСС

Депутаты предложили провести дополнительную инвентаризацию зеленых зон города, чтобы сохранить парки и не допустить их застройки

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Территории зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) в Санкт-Петербурге будут скорректированы в рамках второго чтения закона, предложенного губернатором города. Об этом журналистам в среду сообщил председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, комментируя принятие законопроекта в первом чтении.

"Все цифры будем выверять, чтобы все нормы по зеленым насаждениям были выполнены, особенно в центре города. Уже поступило более 50 поправок, есть обращения жителей по сохранению зеленых зон", - сказал спикер. Он предложил провести дополнительную инвентаризацию зеленых зон вместе с муниципальными депутатами, чтобы сохранить парки и не допустить их застройки.

Депутаты приняли в первом чтении закон, предусматривающий включение в перечень ЗНОП 15 новых территорий, исключение десяти территорий и корректировку границ более 50 территорий. По словам представителя губернатора в Заксобрании Юрия Шестерикова, в результате корректировки после проведения инвентаризации количество зеленых территорий в Санкт-Петербурге увеличится с 2029 до 2034, при этом общая площадь территорий уменьшится с 6124,54 до 6103,9 га, но норматив на одного жителя города будут выполнены.

Наибольшее количество вопросов у депутатов вызвало исключение 20 га зеленых насаждений в районе Суздальских озер в связи с созданием велосипедной и лыжероллерной трассы для специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам, проекта которой не представили.

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