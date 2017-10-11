Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВЦИОМ: около 10% россиян готовы переехать на Дальний Восток

Общество
11 октября, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Отмечается, что наибольшую готовность к переезду проявляют молодые люди

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Порядка 10% жителей России готовы рассматривать Дальний Восток как возможное место для переезда. Об этом сообщила директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова на пресс-конференции, посвященной восприятию россиянами Дальнего Востока.

"Россияне достаточно позитивно смотрят на то, что происходит на Дальнем Востоке. Около 6-11% [россиян] - в разных субъектах по-разному - готовы рассматривать этот макрорегион в качестве потенциального места для переезда", - сказала она.

Михайлова отметила, что в последнее время сформировался "позитивный имидж этого макрорегиона", что делает ДФО миграционно привлекательной территорией. По словам эксперта, наибольшую готовность к переезду проявляют молодые люди.

"Молодежь, которая является наиболее активной и наиболее подвижной частью населения, готова переезжать на Дальний Восток и из других субъектов", - отметила Михайлова.

Как сообщил гендиректор "Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке" (АРЧК) Валентин Тимаков, 24% опрошенных россиян выразили готовность работать на Дальнем Востоке, при этом максимальную готовность проявили респонденты в возрасте от 25 до 44 лет. Он пояснил, что ключевой фактор привлекательности - высокая заработная плата.

"Дальний Восток традиционно воспринимается как место для зарабатывания денег. Большинство готовы ехать, чтобы зарабатывать. Для многих это в том числе (возможность) начать новую жизнь, попробовать новый бизнес", - отметил Симаков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
2
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
3
Мадрид не исключил приостановку самоуправления Каталонии
4
Порошенко в ПАСЕ опроверг утверждение о том, что Крым - это решенный вопрос
5
Порошенко заявил о невозможности диалога с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса
6
Месси едет на ЧМ-2018, сборная США осталась за бортом турнира
7
Минобороны РФ заявило об "избирательной слепоте" США в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама