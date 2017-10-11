ВЦИОМ: около 10% россиян готовы переехать на Дальний Восток

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Порядка 10% жителей России готовы рассматривать Дальний Восток как возможное место для переезда. Об этом сообщила директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова на пресс-конференции, посвященной восприятию россиянами Дальнего Востока.
"Россияне достаточно позитивно смотрят на то, что происходит на Дальнем Востоке. Около 6-11% [россиян] - в разных субъектах по-разному - готовы рассматривать этот макрорегион в качестве потенциального места для переезда", - сказала она.
Михайлова отметила, что в последнее время сформировался "позитивный имидж этого макрорегиона", что делает ДФО миграционно привлекательной территорией. По словам эксперта, наибольшую готовность к переезду проявляют молодые люди.
"Молодежь, которая является наиболее активной и наиболее подвижной частью населения, готова переезжать на Дальний Восток и из других субъектов", - отметила Михайлова.
Как сообщил гендиректор "Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке" (АРЧК) Валентин Тимаков, 24% опрошенных россиян выразили готовность работать на Дальнем Востоке, при этом максимальную готовность проявили респонденты в возрасте от 25 до 44 лет. Он пояснил, что ключевой фактор привлекательности - высокая заработная плата.
"Дальний Восток традиционно воспринимается как место для зарабатывания денег. Большинство готовы ехать, чтобы зарабатывать. Для многих это в том числе (возможность) начать новую жизнь, попробовать новый бизнес", - отметил Симаков.