ФАДН: создание положительного образа Северного Кавказа в СМИ является приоритетом

ГРОЗНЫЙ, 11 октября. /ТАСС/. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов считает необходимым сделать акцент на создании положительного образа Северного Кавказа в СМИ при развитии региона. Это позволит решить социально-экономические проблемы округа, сообщил он на V Международном политологическом форуме "Российский Кавказ" в Грозном.

"Формирование положительного образа народов Северного Кавказа в российском информационном пространстве позволит решить ряд проблем региона. От того, как будет решаться этот вопрос, будет зависеть решение социально-экономических проблем региона и будут предотвращены межнациональные конфликты. Нужно актуализировать героические образы народов Северного Кавказа, тем более, таких случаев немало", - сказал Баринов.

Он добавил, что в Чечне нулевой уровень преступности, но об этом в регионах не знают. Это нужно озвучивать при развитии, например, туризма в республике.

10-11 октября в Грозном проходит политологический форум "Российский Кавказ". В рамках форума эксперты обсудили вопросы этноконфессиональных отношений, социально- политических реформ в зеркале северокавказского региона, миграционные процессы и многое другое.