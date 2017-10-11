Россия отправила морем вторую партию гуманитарной помощи Кубе

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Вторая партия российской гуманитарной помощи морем отправлена на Кубу, пострадавшую от урагана "Ирма". Судно с грузом вышло из порта Новороссийска в среду, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"В 14:00 из Новороссийска вышло судно с гуманитарной помощью для Кубы. На его борту 650 тонн груза", - сказали в ведомстве.

Первая партия была отправлена морем на Кубу 8 октября. На борту вышедшего из Новороссийска судна находятся 17 контейнеров общим весом 280 тонн. В состав груза вошли строительные материалы и медикаменты.

Ураган "Ирма" - самый мощный в Атлантике как минимум за последнее десятилетие - в начале сентября пронесся по северному побережью Кубы. Последствия разгула стихии ощутила на себе вся страна. "Ирма" унесла жизни 10 человек на Кубе и причинила серьезный ущерб экономике страны. Как отметили в МЧС при отправке первой партии гуманитарной помощи, "Российская Федерация всегда оперативно реагировала на чрезвычайные ситуации, происходящие на территории Кубы, и доставляла грузы гуманитарной помощи на двусторонней и многосторонней основе".