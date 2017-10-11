Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минтруд: изучение языка жестов для госслужащих носит рекомендательный характер

Общество
11 октября, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Рекомендательные письма направлены в федеральные и региональные органы власти, предоставляющие услуги населению, отметили в ведомстве

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Видеокурс по изучение языка жестов для взаимодействия с глухими и слабослышащими людьми разработан для всех желающих и носит рекомендательный характер для госслужащих. Так прокомментировали ТАСС в пресс-службе Минтруда появившуюся в СМИ информацию о том, что Минтруд якобы обязывает всех чиновников, которые работают с инвалидами по слуху, освоить язык жестов.

Соответствующий документ, по данным СМИ, направлен в 82 организации, среди которых практически все министерства, Верховный суд, Центризбирком и Генпрокуратура.

В Минтруде пояснили, что видеокурс "Русский жестовый язык" разработан в рамках госпрограммы "Доступная среда" на 2011-2020 годы.

"В федеральные и региональные органы власти, предоставляющие услуги населению, были направлены рекомендательные письма об использовании видеокурса. При этом самостоятельное изучение такого курса, безусловно, рассчитано на служащих, стремящихся к обучению русскому жестовому языку", - говорится в сообщении Минтруда.

Видеокурс разработан Российским государственным социальным университетом по предложению Всероссийского общества глухих и размещен на интернет-портале "Жить - вместе" для бесплатного использования любым желающим, отметили в министерстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
2
Саакашвили выдвинул четыре требования к Порошенко
3
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
4
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
5
Депутат Рады от оппозиции заявил в ПАСЕ о дискриминации русских на Украине
6
Порошенко в ПАСЕ опроверг утверждение о том, что Крым - это решенный вопрос
7
Мадрид не исключил приостановку самоуправления Каталонии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама