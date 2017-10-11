Минтруд: изучение языка жестов для госслужащих носит рекомендательный характер

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Видеокурс по изучение языка жестов для взаимодействия с глухими и слабослышащими людьми разработан для всех желающих и носит рекомендательный характер для госслужащих. Так прокомментировали ТАСС в пресс-службе Минтруда появившуюся в СМИ информацию о том, что Минтруд якобы обязывает всех чиновников, которые работают с инвалидами по слуху, освоить язык жестов.
Соответствующий документ, по данным СМИ, направлен в 82 организации, среди которых практически все министерства, Верховный суд, Центризбирком и Генпрокуратура.
В Минтруде пояснили, что видеокурс "Русский жестовый язык" разработан в рамках госпрограммы "Доступная среда" на 2011-2020 годы.
"В федеральные и региональные органы власти, предоставляющие услуги населению, были направлены рекомендательные письма об использовании видеокурса. При этом самостоятельное изучение такого курса, безусловно, рассчитано на служащих, стремящихся к обучению русскому жестовому языку", - говорится в сообщении Минтруда.
Видеокурс разработан Российским государственным социальным университетом по предложению Всероссийского общества глухих и размещен на интернет-портале "Жить - вместе" для бесплатного использования любым желающим, отметили в министерстве.