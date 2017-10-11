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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко объявил о старте всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России", который, по его словам, призван стать "открытым окном в управленческую элиту завтрашнего дня". Цель проекта, который будет реализовываться на постоянной основе, - выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций.
"С сегодняшнего дня начинает работать сайт в интернете, на котором любой гражданин РФ сможет подать заявку на участие в конкурсе "Лидеры России", - сказал Кириенко в среду на презентации проекта. "Запуск конкурса - прямое выполнение поручения президента РФ и продолжение его последовательной политики на развитие и поддержку наиболее перспективных и талантливых граждан страны, в данном случае мы говорим об управлении", - пояснил он.
"Главная задача заключается в том, чтобы государство поддерживало и продвигало людей не по тому, кто у кого родственник и какие возможности лоббирования [есть у кандидата], и не по тому количеству денег, которое есть у этих людей, а исключительно по их профессиональным и личностным качествам - трудолюбию и потенциалу", - продолжил Кириенко.
Речь идет не только об управленцах в сфере государственной службы, указал он. "Это могут быть управленцы из частного бизнеса, из госкомпаний, из социальной сферы - директор школы или главврач больницы", - привел пример первый замглавы администрации Кремля. Единственное ограничение - возраст до 50 лет, гражданство РФ, опыт управленческой деятельности не менее пяти лет. "Тем, у кого возраст до 35 лет, им может быть достаточно управленческого опыта двух лет", - добавил Кириенко.