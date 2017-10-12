Пресс-конференция российских участниц конкурсов "Мисс мира" и "Мисс Вселенная"

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ТАСС
В ТАСС проходит пресс-конференция российских участниц конкурсов красоты "Мисс мира - 2017" и "Мисс Вселенная - 2017".
О своих шансах на победу, подготовке к конкурсу и особенностях выступлений рассказывают участница "Мисс Мира - 2017", обладательница титула "Мисс Россия - 2017" Полина Попова и участница конкурса "Мисс Вселенная - 2017", первая "Вице-мисс Россия - 2017" Ксения Александрова.
Финал международного конкурса "Мисс мира - 2017" пройдет 19 ноября 2017 года в городе Санья на острове Хайнань. Финал конкурса "Мисс Вселенная - 2017" пройдет 26 ноября в Лас-Вегасе.