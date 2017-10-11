Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Социальные пособия могут проиндексировать на 3,2%

Общество
11 октября, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

По данным Минтруда, это может произойти с 1 февраля следующего года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Индексация социальных пособий ветеранов войны и труда, инвалидов и чернобыльцев предусматривается с 1 февраля 2018 года, исходя из инфляции предыдущего года, на уровне 3,2%. Соответствующий документ Минтруда размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствии с законопроектом, индексация социальных выплат и компенсаций на погребение будет происходить один раз в год с 1 февраля исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

"Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (базовый вариант), индекс потребительских цен прогнозируется в размере 103,2%", - говорится в пояснительной записке к документу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко заявил, что готов говорить о новом референдуме в Крыму
2
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
3
Саакашвили выдвинул четыре требования к Порошенко
4
Нацбанк Украины признал, что ошибся с прогнозом по инфляции на 2017 год
5
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
6
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
7
СМИ: Трамп требовал увеличить ядерный арсенал США почти в десять раз
Темы дня
Новости партнеров
Реклама