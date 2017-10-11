Социальные пособия могут проиндексировать на 3,2%

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Индексация социальных пособий ветеранов войны и труда, инвалидов и чернобыльцев предусматривается с 1 февраля 2018 года, исходя из инфляции предыдущего года, на уровне 3,2%. Соответствующий документ Минтруда размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствии с законопроектом, индексация социальных выплат и компенсаций на погребение будет происходить один раз в год с 1 февраля исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

"Согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (базовый вариант), индекс потребительских цен прогнозируется в размере 103,2%", - говорится в пояснительной записке к документу.