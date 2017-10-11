Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минкомсвязь озабочена сокращением госфинансирования субтитров для слабослышащих на ТВ

Общество
11 октября, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Ранее ежегодно субтитрировалось порядка 14 тыс. часов эфира, теперь в бюджете на 2018 год на эти цели предусмотрены меньшие средства, отметил замглавы министерства Алексей Волин

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Бюджет на 2018 год предусматривает меньшие средства на государственное финансирование субтитров на телевидении для слабослышащих людей, что вызывает озабоченность Минкомсвязи, сообщил замглавы министерства Алексей Волин, выступая на заседании профильного комитета Госдумы.

"У нас в государственной программе "Доступная среда" выделяются ежегодно средства на изготовление скрытых субтитров для слабослышащих граждан. У нас таких людей насчитывается свыше 6 млн в стране, это достаточно важное направление", - сказал Волин.

Он утончил, что ранее был достигнут исторический максимум, когда ежегодно субтитрировалось порядка 14 тыс. часов эфира. "Но, к сожалению, сейчас в новых бюджетных проектировках в этой программе начинается небольшое уменьшение. Мы обращаем на это внимание депутатов Государственной думы... Нам кажется, что, конечно, такое социальное направление, как поддержка слабослышащих граждан, представляет интерес", - отметил замглавы Минкомсвязи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко заявил, что готов говорить о новом референдуме в Крыму
2
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
3
Саакашвили выдвинул четыре требования к Порошенко
4
Нацбанк Украины признал, что ошибся с прогнозом по инфляции на 2017 год
5
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
6
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
7
СМИ: Трамп требовал увеличить ядерный арсенал США почти в десять раз
Темы дня
Новости партнеров
Реклама