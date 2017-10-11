Минкомсвязь озабочена сокращением госфинансирования субтитров для слабослышащих на ТВ

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Бюджет на 2018 год предусматривает меньшие средства на государственное финансирование субтитров на телевидении для слабослышащих людей, что вызывает озабоченность Минкомсвязи, сообщил замглавы министерства Алексей Волин, выступая на заседании профильного комитета Госдумы.
"У нас в государственной программе "Доступная среда" выделяются ежегодно средства на изготовление скрытых субтитров для слабослышащих граждан. У нас таких людей насчитывается свыше 6 млн в стране, это достаточно важное направление", - сказал Волин.
Он утончил, что ранее был достигнут исторический максимум, когда ежегодно субтитрировалось порядка 14 тыс. часов эфира. "Но, к сожалению, сейчас в новых бюджетных проектировках в этой программе начинается небольшое уменьшение. Мы обращаем на это внимание депутатов Государственной думы... Нам кажется, что, конечно, такое социальное направление, как поддержка слабослышащих граждан, представляет интерес", - отметил замглавы Минкомсвязи.