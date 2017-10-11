Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.10:
$ 57.92
€ 68.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патриарх Константинопольский совершил литию на месте будущего мемориала Карлову в Анкаре

Общество
11 октября, 16:23 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 11, октября. /ТАСС

В посольстве РФ отметили, что это первый подобный визит предстоятеля Константинопольской православной церкви за всю историю работы дипломатической миссии

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 11 октября. /ТАСС/. Патриарх Константинопольский Варфоломей посетил посольство РФ в Анкаре и совершил заупокойную литию на месте будущего мемориала в память о после Андрее Карлове, который трагически погиб в прошлом году. Об этом сообщила в среду ТАСС пресс-атташе российского диппредставительства Ирина Касимова.

"Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей посетил 6 октября посольство России в Турции. Это был первый подобный визит предстоятеля Константинопольской православной церкви за всю историю существования советской и российской дипломатической миссии в Анкаре, - сказала она. - Посол Алексей Владимирович Ерхов также поделился планами установки перед зданием посольства бюста Андрея Карлова. Патриарх Варфоломей и великий архимандрит Константинопольской православной церкви Виссарион совершили заупокойную литию на месте будущего мемориала в присутствии представителей патриархии и сотрудников посольства".

По словам дипломата, "Ерхов также ознакомил патриарха с историей и современной жизнью российского загранучреждения и показал портретную галерею служивших ранее в Турции глав дипмиссии".

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, террорист стрелял ему в спину. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России "за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Карлов, Андрей Геннадьевич
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ткачев: Россия не будет подставлять "вторую щеку" в ситуации с новыми ограничениями Турции
2
Саакашвили выдвинул четыре требования к Порошенко
3
Бердымухамедов подарил Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный
4
Строители приступили к пусконаладке оборудования для подъема арки Крымского моста
5
Сгоревший ТК "Синдика" находился в залоге у Сбербанка
6
Депутат Рады от оппозиции заявил в ПАСЕ о дискриминации русских на Украине
7
Порошенко в ПАСЕ опроверг утверждение о том, что Крым - это решенный вопрос
Темы дня
Новости партнеров
Реклама