Патриарх Константинопольский совершил литию на месте будущего мемориала Карлову в Анкаре

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АНКАРА, 11 октября. /ТАСС/. Патриарх Константинопольский Варфоломей посетил посольство РФ в Анкаре и совершил заупокойную литию на месте будущего мемориала в память о после Андрее Карлове, который трагически погиб в прошлом году. Об этом сообщила в среду ТАСС пресс-атташе российского диппредставительства Ирина Касимова.
"Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей посетил 6 октября посольство России в Турции. Это был первый подобный визит предстоятеля Константинопольской православной церкви за всю историю существования советской и российской дипломатической миссии в Анкаре, - сказала она. - Посол Алексей Владимирович Ерхов также поделился планами установки перед зданием посольства бюста Андрея Карлова. Патриарх Варфоломей и великий архимандрит Константинопольской православной церкви Виссарион совершили заупокойную литию на месте будущего мемориала в присутствии представителей патриархии и сотрудников посольства".
По словам дипломата, "Ерхов также ознакомил патриарха с историей и современной жизнью российского загранучреждения и показал портретную галерею служивших ранее в Турции глав дипмиссии".
Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, террорист стрелял ему в спину. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России "за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации".