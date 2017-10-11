На выставке "Золотая Осень" победил коньяк, выпущенный в честь воссоединения Крыма с РФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Коньяк, выпущенный в честь возвращения Крыма в Россию, созданный крымским производителем, завоевал золотую медаль на Российской агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве. Об этом в среду сообщила пресс-служба холдинга "Алеф-Виналь-Крым".

"Пятилетний российский коньяк "Остров Крым", созданный виноделами холдинга "Алеф-Виналь-Крым", завоевал золотую медаль на Российской агропромышленной выставке "Золотая осень". Коньяк был создан виноделами Крымского завода марочных коньяков "Багерово" (пгт Багерово, Ленинский район, Крым) на основе сортов винограда Ркацители и Алиготе", - сказано в сообщении.

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Марка "Остров Крым" была основана в августе 2015 года, но, по словам главного технолога по коньякам холдинга Владимира Марчука, первые этапы ее становления были еще при Украине.

"Появилась идея создать коньяк с ярким крымским характером, символизирующим самобытность полуострова, его уникальную природу. Но тогда Центральная дегустационная комиссия Украины запретила использовать это название в виду того, что мы якобы вводим потребителя в заблуждение, ведь "такого острова нет". Когда в 2014 году мы вернулись в Россию, появилась идея сделать достойный напиток в честь этого эпохального события, и мы вновь вспомнили об этой марке", - цитирует пресс-служба слова Марчука.

Компания ООО "Алеф-Виналь-Крым" - крупный крымский холдинг, имеющий четыре производственные площадки на полуострове: завод по производству и розливу вин "Старокрымский", винодельческое предприятие "Бурлюк", Крымский завод марочных коньяков "Багерово", завод по первичной переработке сырья "Алеф-Виналь-Крым".

Ежегодная Российская агропромышленная выставка "Золотая осень" прошла в Москве с 4 по 7 октября. Выставка является главным агропромышленным форумом России, организованным федеральным Министерством сельского хозяйства.