Муфтий Татарстана получил ответный подарок от короля Саудовской Аравии

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КАЗАНЬ, 11 октября. /ТАСС/. Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд прислал памятный подарок муфтию Татарстана Камилю хазрату Самигуллину, который ранее на встрече подарил монарху Коран и его аудиоверсию, записанную в Казани. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Духовного управления мусульман Татарстана.
"Благодарю за то, что вы приняли приглашение посольства на встречу хранителя двух святынь короля Саудовской Аравии с группой российских мусульманских деятелей. Мне доставляет огромное удовольствие передать вам подарок короля на память об исторической встрече", - цитируют в пресс-службе письмо посла Саудовской Аравии в России Абдуррахмана бен Ибрахима ар-Расси.
Как сообщают в пресс-службе, в память о встрече Самигуллину доставлена ценная посылка, ее содержание не уточняется.
Первый государственный визит в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда проходил с 5 по 8 октября. В рамках визита, 7 октября, монарх встретился с муфтиями России, среди которых был и Самигуллин.