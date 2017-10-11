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В Петербурге ищут капсулу "Комсомольцам 2018 года"

Общество
11 октября, 17:02 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 11, октября. /ТАСС

Сообщается, что капсула замурована в памятнике "Героическому комсомолу", реставрация которого закончится до конца года

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Реставраторы Музея городской скульптуры в Санкт-Петербурге ищут к столетию Революции капсулу "Комсомольцам 2018 года", которая почти полвека назад была замурована в памятнике "Героическому комсомолу", возведённому к 50-летию ВЛКСМ в 1968 году на Комсомольской площади. Об этом в среду рассказал журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС директор Государственного музея городской скульптуры Владимир Тимофеев.

"Приближается столетие Революции. У нас есть замечательный памятник Комсомолу на Комсомольской площади, реставрация которого закончится до конца года. В нем замурована капсула "Послание комсомольцам 2018 года". Точное ее положение неизвестно, но мы ее ищем", - сообщил Тимофеев.

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По его словам, в СМИ того времени есть сообщения о закладке капсулы, но людей, которые это делали, уже не найти. Если до конца реставрации артефакт не будет найден, поиски прекратятся.

"Все знают, что ее замуровали, но вот где она - трудно сказать, найдем - извлечем, это интересно", - сказал Тимофеев, отметив, что реставраторы не будут нарушать целостность памятника.

Памятник "Героическому комсомолу" представляет собой бронзовую скульптуру юноши в шапке-буденновке и шинели, с высоко поднятой рукой. Монумент установлен на гранитном пьедестале и размещен на земляном возвышении. Высота памятника - 12,5 м.

Согласно статистике, в мире находится до 5 тыс. неоткрытых капсул времени. В среднем за 10 лет вскрывается от двух до пяти капсул и примерно столько же закладывается.

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