В Петербурге ищут капсулу "Комсомольцам 2018 года"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Реставраторы Музея городской скульптуры в Санкт-Петербурге ищут к столетию Революции капсулу "Комсомольцам 2018 года", которая почти полвека назад была замурована в памятнике "Героическому комсомолу", возведённому к 50-летию ВЛКСМ в 1968 году на Комсомольской площади. Об этом в среду рассказал журналистам в петербургском пресс-центре ТАСС директор Государственного музея городской скульптуры Владимир Тимофеев.
"Приближается столетие Революции. У нас есть замечательный памятник Комсомолу на Комсомольской площади, реставрация которого закончится до конца года. В нем замурована капсула "Послание комсомольцам 2018 года". Точное ее положение неизвестно, но мы ее ищем", - сообщил Тимофеев.
По его словам, в СМИ того времени есть сообщения о закладке капсулы, но людей, которые это делали, уже не найти. Если до конца реставрации артефакт не будет найден, поиски прекратятся.
"Все знают, что ее замуровали, но вот где она - трудно сказать, найдем - извлечем, это интересно", - сказал Тимофеев, отметив, что реставраторы не будут нарушать целостность памятника.
Памятник "Героическому комсомолу" представляет собой бронзовую скульптуру юноши в шапке-буденновке и шинели, с высоко поднятой рукой. Монумент установлен на гранитном пьедестале и размещен на земляном возвышении. Высота памятника - 12,5 м.
Согласно статистике, в мире находится до 5 тыс. неоткрытых капсул времени. В среднем за 10 лет вскрывается от двух до пяти капсул и примерно столько же закладывается.