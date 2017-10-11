ГИБДД: предложения соблюдать ПДД в кино могут носить только рекомендательный характер

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. ГИБДД РФ приветствует инициативу по соблюдению правил дорожного движения (ПДД) в кино, однако она может носить исключительно рекомендательный характер, заявил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Владимир Кузин.

"Это не поручение как таковое к обязательному исполнению, это проработка предложений в этой части. Мы хотели бы, чтобы все участники (дорожного движения) соблюдали (правила), но мы понимаем, что есть художественный замысел", - сказал Кузин корреспонденту ТАСС в среду, отвечая на вопрос о том, как будет осуществляться поручение правительства РФ по подготовке рекомендаций по соблюдению ПДД в фильмах.

Он пояснил, что если в фильме показан обычный процесс движения, нужно, чтобы правила соблюдались. "Если, скажем, речь идет о погоне - понятно, что в этой ситуации правила соблюдаться не могут. Нужно учитывать возможности по большей степени снимать такие случаи именно с соблюдением правил дорожного движения, но все прекрасно понимают, что есть определенные условия", - сказал он.

Кузин отметил, что такие рекомендации могут выдавать Союзу кинематографистов в Минкультуры. В свою очередь ГИБДД лишь приветствует инициативу.

В конце сентября в секретариате первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова сообщили, что правительство РФ поручило МВД и Министерству культуры РФ подготовить предложения по соблюдению правил дорожного движения в создаваемых кинопроизведениях.