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Циклон принесет в Москву затяжные дожди

Общество
11 октября, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

По данным Гидрометцентра, в пятницу на все сутки и в ночь на субботу дождь "будет просто жуткий"

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Продолжительные дожди придут в Москву и область с четверга. Об этом ТАСС рассказала главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

"Мы ждем циклон, то есть погода будет дождливая. Дожди преимущественно умеренной интенсивности и достаточно продолжительные будут. То есть если в четверг, пока циклон еще только будет приближаться, ожидается небольшой дождь, то в пятницу на все сутки и в ночь на субботу дождь будет просто жуткий", - сказала Макарова.

По ее словам, дневная температура воздуха в столице будет колебаться в пределах 8-11 градусов в четверг, пятницу и субботу, а в воскресенье опустится до 4-9 градусов. При этом похолодание почти вернет температуру к климатической норме, которая пока превышена на 2-3 градуса. Южный ветер сменится на северо-западный, но сохранит свою силу (5-10 м/с).

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