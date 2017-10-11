Циклон принесет в Москву затяжные дожди

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Продолжительные дожди придут в Москву и область с четверга. Об этом ТАСС рассказала главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
"Мы ждем циклон, то есть погода будет дождливая. Дожди преимущественно умеренной интенсивности и достаточно продолжительные будут. То есть если в четверг, пока циклон еще только будет приближаться, ожидается небольшой дождь, то в пятницу на все сутки и в ночь на субботу дождь будет просто жуткий", - сказала Макарова.
По ее словам, дневная температура воздуха в столице будет колебаться в пределах 8-11 градусов в четверг, пятницу и субботу, а в воскресенье опустится до 4-9 градусов. При этом похолодание почти вернет температуру к климатической норме, которая пока превышена на 2-3 градуса. Южный ветер сменится на северо-западный, но сохранит свою силу (5-10 м/с).