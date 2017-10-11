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ФАДН предлагает создать для туристов календарь событий на Северном Кавказе

Общество
11 октября, 17:38 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 11, октября. /ТАСС

Еженедельно в регионе проводятся десятки мероприятий, но широко они не освещаются, сказал Павел Семенов

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ГРОЗНЫЙ, 11 октября. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) предлагает создать календарь событий и мероприятий в регионах Северного Кавказа для увеличения туристического потока. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАДН Павел Семенов на выездной секции, посвященной развитию туризма на Северном Кавказе, организованной в рамках Международного политологического форума "Российский Кавказ".

"В каждом регионе Северного Кавказа сегодня проводятся еженедельно десятки различных мероприятий, в том числе и на субсидии, которые выделяются Федеральным агентством по делам национальностей. К сожалению, мы можем констатировать, что поток туристов не такой большой, потому что не так широко эти мероприятия освещаются. Необходимо, на наш взгляд, создавать некий календарь основных мероприятий и событий, которые реализуются в регионах", - сказал Семенов.

Форум "Российский Кавказ" проходит 10-11 октября в Грозном. В рамках форума эксперты обсуждают вопросы этноконфессиональных отношений, социально-политические реформы, миграционные процессы, развитие туризма. Среди гостей форума - руководитель ФАДН Игорь Баринов, глава Ростуризма Олег Сафонов, замминистра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

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