Власти ХМАО легализовали 105 тыс. работников за три года

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) легализовали 105 тыс. работников за три года, сообщили в среду в региональном департаменте общественных и внешних связей.

"Ведется целенаправленная работа по легализации неформальной занятости. За три года легализовано порядка 105 тыс. работников. Мы рассчитываем на максимальное участие органов местного самоуправления в этой работе", - приводит департамент слова директора департамента экономического развития, замгубернатора округа Павла Сидорова.

По данным директора окружного департамента труда и занятости Алексея Варлакова, наибольшего выполнения показателей достигли в Березовском районе - почти 190%, самый низкий уровень - 36% - у города Покачи. Низкий уровень выполнения по снижению неформальной занятости также в Сургуте, Мегионе, Нягани, Нефтеюганске, Когалыме. В целом в Югре с начала 2017 года легализовано более 25 тыс. работников, что составило 81,5% от контрольной цифры.

"По предварительным оценкам, в результате проводимой работы по легализации неформальных трудовых отношений, Пенсионный фонд России может получить более 4 млрд рублей дополнительных поступлений", - пояснил Варлаков.

Замруководителя госинспекции труда, заместитель главного государственного инспектора труда в ХМАО Владислав Терентьев отметил, что в этом году в результате 27 проверок сотрудники инспекции выявили 315 случаев подмены трудовых договоров договорами гражданско-правового характера. В этом году в инспекцию поступило более 4 тыс. обращений граждан.