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Реновация жилфонда Москвы будет проведена с применением цифровых технологий

Общество
11 октября, 17:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

По мнению депутата Владимира Ресина, при реализации программы необходим комплексный подход, который включает в себя в том числе и использование современных технологий

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Депутат Госдумы Владимир Ресин

Депутат Госдумы Владимир Ресин

© Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Программа реновации жилищного фонда Москвы будет реализована с применением цифровых технологий. Об этом сообщил ТАСС в среду депутат Госдумы, глава Экспертного совета нижней палаты парламента по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства Владимир Ресин ("Единая Россия").

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По его словам, "Москву по многим признакам уже сегодня можно считать "умным городом" - налицо обоюдное стремление и городских властей, и самих горожан". "За последние семь лет Москва сделала огромный рывок в этом направлении, без участия Москвы реализация федеральной программы "Цифровая Россия" не было бы полноценным", - отметил парламентарий.

Политик указал на важность комплексного подхода при проектировании как новых, так и обновляемых районов города, когда учитываются все потребности населения и "предпринимаются попытки создать так называемые кластеры, области, которые сами по себе являются мини-городами, в которых есть все: жилье, рабочие места, парки, спортивные сооружения, удобная развитая инфраструктура".

"Совершенно правильный подход - принцип комфортности и безопасности проживания, качества жизни надо закладывать на этапе проектирования и планирования территорий. Москвичи уже скоро смогут его оценить на примере реорганизации промзоны ЗИЛа или реновации старого жилищного фонда Москвы, здесь без системного подхода и применения современных цифровых технологий не обойтись", - считает Ресин.

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