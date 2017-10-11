ВЦИОМ: неразвитая медицина является одной из причин миграции из ДФО

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Жители Дальнего Востока считают отсутствие качественной медицины одной из причин оттока населения из региона. Об этом сообщила директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова на пресс-конференции, посвященной восприятию россиянами Дальнего Востока.
"Многие люди говорили, что невозможность получения качественных медицинских услуг и обеспечения такой помощью детей является одной из причин оттока населения из региона", - сказала она.
Михайлова отметила, что на данный момент в этой сфере наблюдается позитивная динамика. По ее словам, в последние годы качество обслуживания в медицинских организациях ДФО значительно выросло.
"Конечно, <…> кардинально все невозможно перестроить за один год, но если вы посмотрите в сравнении с прошлым годом, практически во всех субъектах федерации, расположенных на Дальнем Востоке, этот показатель улучшился. Опять-таки, доступность медицинских услуг: в Республике Саха, на Камчатке, в Амурской области мы видим улучшение показателей", - сообщила эксперт.
По мнению Михайловой, улучшение этих показателей свидетельствует об активной работе органов местной власти в сфере развития инфраструктуры. "Значит, принимаются соответствующие меры, и региональные органы реагируют на те запросы, которые существуют у населения и достаточно ответственно подходят к решению этих проблем", - считает эксперт.
Как ранее сообщал ТАСС, медицина на Дальнем Востоке активно развивается: перинатальный центр в Южно-Сахалинске запустят до конца года, к 2019 году планируется ввести в эксплуатацию онкоцентр в Якутии. Однако некоторые демографические показатели в регионе все еще отстают от общероссийских. Так, на данный момент средняя продолжительность жизни жителей региона составляет 68,4 года при общероссийском показателе в 72,4 года.
В августе 2017 года ВЦИОМ провел исследование "Оценка восприятия Дальнего Востока жителями Российской Федерации и уровня развития человеческого капитала на Дальнем Востоке". В рамках исследования были опрошены 1600 респондентов по 46 субъектам РФ в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует опрошенных по социально-демографическим характеристикам, а также по территории проживания. Погрешность исследования составила 3,1%.