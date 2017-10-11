Соколиный центр в Москве может быть создан в 2018 году

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Соколиный центр на базе НИИ "Экология" в Москве может быть создан в 2018 году за счет реконструкции существующего там центра передержки птиц. Об этом глава Минприроды Сергей Донской рассказал журналистам в среду.

"У нас вообще есть задача построить соколиный центр в Москве на базе НИИ "Экология". Там, в принципе, есть центр передержки, но мы его сейчас хотим реконструировать с привлечением, в том числе, зарубежных партнеров. Инвесторы из Саудовской Аравии тоже могут быть привлечены. Переговоры ведутся", - сказал Донской.

По словам министра, создание центра необходимо для содержания уже имеющихся птиц "в нормальном виде" и организации места, куда могли бы поступать птицы, найденные у браконьеров. Центр мог появиться уже в этом году, но его создание было отложено по инициативе иностранных коллег.

В июне 2017 года в Кремле стартовала программа по выпуску в природу птенцов сокола-сапсана, которая рассчитана на три года и предусматривает выведение от четырех пар сокола-сапсана до 15 птенцов. Всего для выпуска птиц эксперты выбрали три территории - Московский Кремль (историческое место гнездования), резиденцию патриарха в районе Новопеределкино, усадьбу "Знаменское-Садки".