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Соколиный центр в Москве может быть создан в 2018 году

Общество
11 октября, 18:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Планируется, что в центре будут содержать уже имеющихся птиц, а также направлять туда соколов, найденных у браконьеров

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Соколиный центр на базе НИИ "Экология" в Москве может быть создан в 2018 году за счет реконструкции существующего там центра передержки птиц. Об этом глава Минприроды Сергей Донской рассказал журналистам в среду.

"У нас вообще есть задача построить соколиный центр в Москве на базе НИИ "Экология". Там, в принципе, есть центр передержки, но мы его сейчас хотим реконструировать с привлечением, в том числе, зарубежных партнеров. Инвесторы из Саудовской Аравии тоже могут быть привлечены. Переговоры ведутся", - сказал Донской.

По словам министра, создание центра необходимо для содержания уже имеющихся птиц "в нормальном виде" и организации места, куда могли бы поступать птицы, найденные у браконьеров. Центр мог появиться уже в этом году, но его создание было отложено по инициативе иностранных коллег.

В июне 2017 года в Кремле стартовала программа по выпуску в природу птенцов сокола-сапсана, которая рассчитана на три года и предусматривает выведение от четырех пар сокола-сапсана до 15 птенцов. Всего для выпуска птиц эксперты выбрали три территории - Московский Кремль (историческое место гнездования), резиденцию патриарха в районе Новопеределкино, усадьбу "Знаменское-Садки".

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