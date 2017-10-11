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В немецком сафари-парке родились сразу пять гепардов

Общество
11 октября, 18:55 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 11, октября. /ТАСС

По словам представителя парка, такие случаи крайне редки: обычно эти большие кошки приносят потомство в два-четыре котенка

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БЕРЛИН, 11 октября. /ТАСС/. Сразу пять маленьких гепардов появились на свет в сафари-парке "Штукенброк" недалеко от города Билефельд (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия). Об этом сообщило в среду агентство DPA.

Малыши родились еще в пятницу вечером, однако известно о событии стало лишь сейчас. По словам представителя сафари-парка, такие случаи крайне редки: обычно эти большие кошки приносят потомство в два-четыре котенка. Новорожденные особи весят 200-300 граммов.

Имя "многодетной" матери - Сара, а отца - Табо. Последний был специально доставлен в Билефельд из зоопарка города Брауншвейг (федеральная земля Нижняя Саксония). Сафари-парк "Штукенброк" располагает крупнейшей в Европе стаей гепардов. В вольере площадью 6 тыс. кв. метров обитают девять особей. Первое потомство появилось на свет осенью 2016 года: тогда родились два здоровых котенка.

Занимательно, что в этот же день в зоопарке швейцарского Базеля двое родившихся в июле котенка гепарда впервые были показаны публике. Как сообщается на сайте зоопарка, их назвали Опуво и Ониша. Это первое потомство пятилетней Нови.

Гепарды по праву считаются самыми быстрыми животными на планете. Они могут развивать скорость больше 100 км/ч. Детеныши рождаются с пушистой, пышной мантией на спинках, которая защищает их в естественной среде. Окончательно пух выпадает после 14 недель, а "совершеннолетие" наступает в возрасте 1,5 лет. В этом же возрасте они покидают родителей и начинают самостоятельную жизнь.

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