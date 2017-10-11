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Минприроды и Росавтодор будут развивать проекты по строительству экодуков

Общество
11 октября, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Глава Минприроды Сергей Донской отметил, что ведомства "готовы дальше развивать эту инициативу"

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Росавтодор готов развивать инициативу по строительству экодуков. Об этом глава Минприроды Сергей Донской рассказал журналистам в среду.

"Мы с Росавтодором встречались, они готовы дальше развивать эту инициативу. В любом случае, это будет в рамках их политики. Они "за", - сказал Донской.

Первый в России экодук был торжественно открыт на 170-м километре трассы М-3 "Украина" (район Калуги) в сентябре 2016 года. Сооружение представляет собой мост шириной 52 метра через автодорогу. Сейчас экодуки также построены на Дальнем Востоке.

Экодук - мост или тоннель для перехода животных через дороги, призванный снизить вероятность ДТП с участием животных во время активной миграции.

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