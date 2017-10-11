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Дума запросит у Минсельхоза информацию о возможности создании ФЦП по борьбе с борщевиком

Общество
11 октября, 19:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Депутат от КПРФ Владимир Поздняков, который выступил инициатором поручения, отметил, что "это уже вопрос национальной безопасности"

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Госдума поручила в среду комитету по аграрным вопросам и комитету по экологии и охране окружающей среды запросить информацию у Министерства сельского хозяйства РФ о возможности создания Федеральной целевой программы по борьбе с борщевиком Сосновского. Инициатором поручения выступил депутат от фракции КПРФ Владимир Поздняков.

Он отмечает, что в последнее время в России "широко распространился борщевик Сосновского". Поздняков привел данные "Россельхозцентра", согласно которым "общая площадь распространения борщевика в России ежегодно увеличивается на 10%", причем, по некоторым данным, в настоящее время только на территории европейской части РФ "борщевиком занято более миллиона гектаров".

Депутат обращает внимание, что в регионах выделяются деньги на борьбу с борщевиком, однако нерегулярно. Вместе с тем, указывает он, бороться с этим растением "надо систематически и сразу на всех территориях", поскольку уничтожение борщевика в одном регионе "не решает проблему".

"Все это означает, что нужна федеральная целевая программа. Это уже вопрос национальной безопасности. Прошу дать поручение комитету Госдумы по аграрным вопросам и комитету по экологии и охране окружающей среды запросить Министерство сельского хозяйства РФ о возможности подготовки ФЦП по борьбе с борщевиком Сосновского", - говорится в тексте протокольного поручения.

По словам политика, "согласно экспертам, серьезные ожоги после контакта с борщевиком ежегодно получают сотни тысяч человек". "А при попадании в глаза сок этого растения может привести к слепоте, пыльца же борщевика способна вызывать тошноту, рвоту, отек гортани и сильную аллергию. Борщевик Сосновского считается одним из самых опасных растений России, в Евросоюзе борщевик официально признан опасным для здоровья", - отмечается в документе.

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