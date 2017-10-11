Министерская сессия стран Баренцева региона пройдет в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 11 октября. /ТАСС/. Министерская сессия стран Баренцева/Евроарктического региона (БЕАР) по вопросам национального и межрегионального сотрудничества пройдет 17-19 октября в Архангельске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельской области.

"В столице Поморья соберутся министры иностранных дел России, Швеции, Норвегии, Финляндии, послы государств-участников Баренцева/Евроарктического совета, представители стран-участниц Баренцева сотрудничества - Дании и Исландии, Европейского союза, Международного Баренцева секретариата, губернаторы северных регионов России и стран БЕАР", - говорится в сообщении.

19 октября Россия передаст Швеции национальное председательство в Совете Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Председательство в СБЕР осуществляется поочередно Россией, Норвегией, Финляндией и Швецией на условиях ротации сроком на два года.

Преседательство в Региональном Баренцевом совете перейдет от провинции Кайнуу (Финляндия) губернии Финнмарк (Норвегия).

В преддверии встречи министров иностранных дел стран БЕАР 17-18 октября в Архангельске состоятся заседания Баренцева регионального комитета и Баренцева Регионального Совета, который объединяет губернаторов северных регионов России и стран БЕАР. На мероприятиях обсудят итоги и перспективы межрегионального сотрудничества.