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Журналиста "КП", давшего ошибочную новость о Хворостовском, лишили премии

Общество
11 октября, 19:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

По словам главного редактора издания Владимира Сунгоркина, журналист работает в газете много лет, "у нее не было проколов вообще никогда"

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Сотрудница газеты "Комсомольская правда", в ночь на среду написавшая ложную новость о кончине певца Дмитрия Хворостовского, получила строгий выговор и лишена премии. Об этом ТАСС рассказал главный редактор издания Владимир Сунгоркин.

"Она будет продолжать работать в "КП", ей вынесли строгий выговор, лишили премии по итогам месяца", - заявил он.

По словам Сунгоркина, журналист работает в газете много лет, "у нее не было проколов вообще никогда".

"В данном случае подвел источник из Лондона. Мы не понимаем зачем он позвонил. Мы принесли свои извинения", - отметил главный редактор.

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