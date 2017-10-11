Журналиста "КП", давшего ошибочную новость о Хворостовском, лишили премии

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Сотрудница газеты "Комсомольская правда", в ночь на среду написавшая ложную новость о кончине певца Дмитрия Хворостовского, получила строгий выговор и лишена премии. Об этом ТАСС рассказал главный редактор издания Владимир Сунгоркин.

"Она будет продолжать работать в "КП", ей вынесли строгий выговор, лишили премии по итогам месяца", - заявил он.

По словам Сунгоркина, журналист работает в газете много лет, "у нее не было проколов вообще никогда".

"В данном случае подвел источник из Лондона. Мы не понимаем зачем он позвонил. Мы принесли свои извинения", - отметил главный редактор.