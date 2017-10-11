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Пользователи сообщают о проблемах в работе Facebook и Instagram

Общество
11 октября, 19:44 дата обновления: 11 октября, 19:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Перебои фиксируются по всему миру

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Перебои в работе социальных сетей Facebook и Instagram наблюдаются в среду по всему миру.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы.

По его информации, сбои в работе соцсетей затронули пользователей в Великобритании, Германии, Италии, Польше, Индии, Японии, США, Бразилии и некоторых других странах.

Как сообщает британская газета Metro, одним пользователям не удается загрузить определенные страницы, в то время как другие испытывают проблемы при авторизации.

Сотрудники соцсетей работают над тем, чтобы устранить неполадки, сообщила в ответ на запрос ТАСС по электронной почте официальный представитель компании Facebook. "Мы осведомлены о том, что в настоящее время у некоторых людей имеются трудности с тем, чтобы получить доступ к Facebook и Instagram. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить нормальную работу", - говорится в письме.

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