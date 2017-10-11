Участники WorldSkills Russia в Новгороде посоревнуются в метрологии и ресторанном сервисе

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Участники регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), который пройдет в Новгороде во второй раз, будут соревноваться в метрологии, поварском деле, ресторанном сервисе и других приоритетных для области направлениях. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства по итогам заседания оргкомитета под руководством заместителя губернатора Вероники Мининой.

Чемпионат "Молодые профессионалы" в Новгородской области пройдет с 27 ноября по 1 декабря. Оценивать профессиональные навыки участников будут 170 экспертов, в том числе сертифицированные представители союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы".

"Планируется, что в чемпионате примут участие 139 студентов из всех колледжей и техникумов области. Они будут соревноваться в 19 компетенциях, включая такие приоритетные специальности для региона как туризм, ресторанный сервис, лабораторный химический анализ, поварское дело. В качестве презентационных компетенций выбраны метрология и технология неорганических веществ", - сообщили в пресс-службе.

Новгородская область присоединилась к движению WorldSkills Russia в июле 2016 года. В первом соревновании приняли участие 65 студентов, включая девять представителей из других регионов. За ходом соревнований наблюдали 99 экспертов.

WorldSkills - это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования на основе лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Россия официально стала 60-м членом международной организации WorldSkills International в 2012 году на генеральной ассамблее WSI, проходившей в Южной Корее.