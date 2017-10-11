Исследование ВЦИОМ помогло определить проблемные вопросы для регионов Дальнего Востока

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Исследование ВЦИОМ помогло Министерству по развитию Дальнего Востока определить наиболее острые вопросы для каждого региона Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства.

"По результатам исследования четко стало понятно, на чем мы должны концентрироваться. Например, в Еврейской автономной области упор должен делаться, прежде всего, на вопросы здравоохранения. Сами по себе статистические показатели не дают представления об удовлетворенности людей условиями жизни. Эту оценку мы можем получить только с помощью подобных исследований", - приводит пресс-служба слова замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева.

По заказу Минвостокразвития и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке ВЦИОМ ежегодно проводит исследование восприятия макрорегиона как его жителями, так и жителями других регионов. В августе 2017 года в рамках исследования "Оценка восприятия Дальнего Востока жителями РФ и уровня развития человеческого капитала на Дальнем Востоке" были опрошены 1600 респондентов по 46 субъектам РФ и 8 тыс. жителей ДФО в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует опрошенных по социально-демографическим характеристикам, а также по территории проживания, погрешность исследования - 3,1%.

Исследование, по данным пресс-службы, проводится в третий раз и помогает понимать потребности граждан, выявлять и решать проблемы, а также объективно оценивать деятельность органов власти и эффективность осуществляемых мер поддержки.

"Мы с помощью этого исследования концентрируем свои усилия и ресурсы на наиболее важных направлениях. Например, исследование нам позволило качественно сформировать демографическую политику развития Дальнего Востока и разработать практические меры. <...> Результаты этого исследования мы используем в рамках реализации программы "Дальневосточный гектар": мы знаем, кто берет гектар, для каких целей и что людям необходимо, чтобы освоить землю на Дальнем Востоке", - отметил Качаев.