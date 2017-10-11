Исследование: россияне охотнее обратятся к телемедицине, чем вызовут беспилотное такси

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Почти половина опрошенных экспертами НИУ ВШЭ россиян хотела бы воспользоваться телемедициной, немного меньшее количество респондентов проявили интерес к технологии "умный дом", меньше четверти опрошенных готовы совершить поездку на беспилотном такси.

Об этом говорится в опубликованном в среду исследовании Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

"Наибольший интерес у респондентов вызвала услуга дистанционного обращения к врачу: 46% населения хотели бы ею воспользоваться и 35% готовы за нее заплатить. Технологии "умного дома" вызвали практически такой же высокий отклик: 42% россиян проявили к ним интерес, при этом 36% хотели бы их приобрести. Робот-помощник заинтересовал около трети населения, а гипотетическая поездка на беспилотном такси получила наименьший отклик, набрав 22% голосов, вызвав при этом наибольшее число опасений", - говорится в исследовании.

В ходе исследования эксперты предлагали респондентам оценить, насколько они готовы воспользоваться одной из четырех новых технологий.

Наибольшее внимание ко всем инновациям проявили респонденты в возрасте 16-30 лет, а наименьший - старше 61 года. Хотя дистанционное общение с врачом примерно одинаково заинтересовало все возрастные категории. Респонденты с высшим образованием проявляли больший интерес к технологиям "умного дома" и робота-помощника. Жители городов, в которых живет более 500 тыс. человек, более склонны делать выбор в пользу инноваций. Больший интерес к техническим новинкам проявили люди из наиболее обеспеченных слоев.

В целом же россияне проявляют интерес к практичным и доступным технологиям. Так, дистанционное обращение ко врачу оказалось наиболее перспективным технологическим решением, по результатам опроса. Эта услуга высоко востребована во всех возрастных, образовательных и доходных категориях респондентов, как и во всех населенных пунктах.