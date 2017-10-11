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Андрей Малахов основал телекомпанию

Общество
11 октября, 23:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Телеведущий занял должность генерального продюсера "ТВ Хит", гендиректором компании стала исполнительный продюсер ТМК Александра Новикова

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Телеведущий Андрей Малахов

Телеведущий Андрей Малахов

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Телеведущий Андрей Малахов зарегистрировал организацию "ТВ Хит", которая займется производством проектов для телевидения. Об этом в среду сообщается на сайте журнала о жизни знаменитостей StarHit, главным редактором которого он является.

"Доля Малахова в уставном капитале - 50%, другая половина принадлежит продюсеру и медиаменеджеру Александру Митрошенкову", - говорится на сайте.

Митрошенков является президентом Трансконтинентальной МедиаКомпании (ТМК), его телекомпании производят ряд программ для федеральных каналов, в том числе "Спокойной ночи, малыши!", "Пока все дома", "Андрей Малахов. Прямой эфир".

По данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована 27 сентября. Генеральным директором компании "ТВ Хит" указана исполнительный продюсер ТМК Александра Новикова, а сам Малахов занял должность генерального продюсера. Помимо прочего, согласно данным ЕГРЮЛ, "ТВ Хит" займется производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, изданием газет, журналов и периодических изданий, а также деятельностью в области звукозаписи и издания музыкальных произведений.

Андрей Малахов в августе объявил о своем уходе с Первого канала, где он работал с 1992 года, объяснив свой переход на телеканал "Россия 1" творческим кризисом и желанием карьерного роста. На "второй кнопке" Малахов сейчас ведет и продюсирует ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".

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