Андрей Малахов основал телекомпанию

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Телеведущий Андрей Малахов зарегистрировал организацию "ТВ Хит", которая займется производством проектов для телевидения. Об этом в среду сообщается на сайте журнала о жизни знаменитостей StarHit, главным редактором которого он является.

"Доля Малахова в уставном капитале - 50%, другая половина принадлежит продюсеру и медиаменеджеру Александру Митрошенкову", - говорится на сайте.

Митрошенков является президентом Трансконтинентальной МедиаКомпании (ТМК), его телекомпании производят ряд программ для федеральных каналов, в том числе "Спокойной ночи, малыши!", "Пока все дома", "Андрей Малахов. Прямой эфир".

По данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована 27 сентября. Генеральным директором компании "ТВ Хит" указана исполнительный продюсер ТМК Александра Новикова, а сам Малахов занял должность генерального продюсера. Помимо прочего, согласно данным ЕГРЮЛ, "ТВ Хит" займется производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, изданием газет, журналов и периодических изданий, а также деятельностью в области звукозаписи и издания музыкальных произведений.

Андрей Малахов в августе объявил о своем уходе с Первого канала, где он работал с 1992 года, объяснив свой переход на телеканал "Россия 1" творческим кризисом и желанием карьерного роста. На "второй кнопке" Малахов сейчас ведет и продюсирует ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир".