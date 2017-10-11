МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. МВД России опубликовало финальную версию административного регламента, где прописаны правила поведения сотрудников ГИБДД при остановке автомобилей вне стационарных постов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно новому регламенту, который вступает в силу 20 октября, руководители подразделений ДПС будут самостоятельно выбирать места для надзора за правилами дорожного движения. "Место, время формы и методы осуществления надзора за дорожным движением сотрудниками определяется руководителем подразделения ДПС", - говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что при надзоре за дорожным движением с использованием патрульной машины она должна быть хорошо видна участникам дорожного движения.

Сам документ, опубликованный ведомством, в основном носит технический характер. В нем также говорится, что сотруднику полиции, остановившему автомобиль, можно будет предъявить не только бумажный полис ОСАГО, но и электронный - правда, его следует показывать в распечатанном виде. Сотрудники ГИБДД при этом должны обращаться с нарушителями вежливо и не хамить.

Ранее сообщалось, что МВД разрешило останавливать автомобили вне стационарных постов. В ведомстве отметили, что нововведение позволит повысить профилактическое воздействие на участников дорожного движения. Места для размещения нарядов ДПС будут определяться после анализа аварийности на трассе в конкретной местности, выявления потенциально опасных участков улично-дорожной сети, а также с учетом возникающих осложнений дорожно-транспортной и оперативной обстановки.