Погорельцам "Синдики" предложили 1,5 года торговать в контейнерах

МОСКВА, 12 октября. /Корр. ТАСС Яна Ломакина/. Администрация сгоревшего торгового комплекса (ТК) "Синдика" в Подмосковье пообещала сохранить за пострадавшими арендаторами торговые площади в новом ТЦ, который планируется построить с нуля на том же месте через 1,5-2 года.

Кроме того, на время возведения нового объекта администрация "Синдики" готова предоставить погорельцам торговые контейнеры на безвозмездной основе, разместив их на парковке перед сгоревшим комплексом. Об этом рассказали ТАСС пострадавшие арендаторы.

11 октября представители собственников "Синдики" принимали пострадавших арендаторов в сохранившемся здании администрации ТК. Здесь царила напряженная обстановка. Сотни предпринимателей, кто в одиночку, а кто целыми диаспорами приехали, чтобы разъяснить непростую для своего бизнеса ситуацию.

Всего работали три кабинета для консультаций, в них попадали в заранее определенное время согласно записи. С каждым арендатором велись переговоры в индивидуальном порядке, обсуждались их проблемы и пути решения.

Назад в 90-е

Собственники комплекса планируют вернуть арендаторам 10% депозита за аренду помещения, если они решат "переехать" в другой ТЦ, рассказала ТАСС индивидуальный предприниматель Алла Рындина после своей индивидуальной консультации. Если они останутся с "Синдикой", то у погорельцев сохранится прежнее место и депозит во вновь построенном ТЦ. "Депозит моего павильона - 200 тыс., ну, 20 тыс. компенсации я получу", - сказала предприниматель.

Пострадавшим арендаторам руководство сгоревшего комплекса планирует на безвозмездной основе выделить контейнеры на парковке перед "Синдикой", в которых они смогут торговать, пока не будет построено новое здание. Однако, по ее словам, контейнеры установят, только если власти региона одобрят такой формат торговли.

Сгоревшее в результате пожара 8-10 октября здание торжественно открылось в 2014 году. До этого на этом месте был полукрытый рынок. Идея разместить на парковке пострадавших от огня арендаторов может отбросить "Синдику" обратно в прошлое к контейнерной ярмарке.

Пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг Московской области отказалась комментировать ТАСС возможность появления контейнерного рынка "Синдика", сославшись на то, что это сфера коммерческих взаимоотношений компаний.

"Точка для нас бесплатная, только за электроэнергию нужно платить. Не знаем, как это все будет организовано, но все равно соглашаемся, а что делать? Хоть какая-то точка. Будто назад в 90-е", - сказала она. Рындина открыла магазин по продаже товаров для защиты от солнца на окна (шторы, карнизы, жалюзи) в "Синдике" в 2014 году, как только вместо полукрытого строительного рынка появился единый торговый комплекс.

"Здесь у нас была одна точка. Хотели еще одну открывать там же, я протянула случайно, и не зря. Весь товар здесь сгорел, я думаю, потери составили где-то 3,5 млн руб. У нас есть еще одна точка с товаром на юге, но этого, конечно, мало", - добавила она.

Никаких гарантий

В свою очередь, арендатор Диана Коновалова рассказала ТАСС, что в "Синдике" у нее был представлен семейный бизнес по продаже кухонной мебели под заказ. В торговой точке размещались выставочные образцы мебели, которые полностью сгорели. Арендатор оценил ущерб больше, чем в 1 млн руб. Идеей торговать в контейнерах Коновалова не воодушевилась.

"Эта точка у нас была одна. Осталось только производство, но самой выставки не осталось. Мне сказали, что поставят контейнеры, но в нашем случае это не вариант, потому что для продажи мебели должна быть приличная экспозиция", - сказала она.

Кроме того, после встречи Коноваловой не смогли дать никаких гарантий на возмещение убытков за депозит, так как торговая площадь сдавалась ей в рамках субаренды, представитель компании которой в среду не появился.

"Горим не первый раз"

Семейная пара Кавитян разместила в "Синдике" точку по продаже осветительных приборов, которые также полностью уничтожил огонь. По оценке предпринимателей, ущерб составил 2 млн руб.

"У нас есть еще одна точка и интернет-магазин, это немного спасает. Здесь предложили ждать 1,5 года и все это время торговать в контейнерах, но для нас это не вариант. Возможно, сделаем этот контейнер точкой самовывоза из интернет магазина", - рассказали арендаторы.

По их словам, почти все арендаторы "Синдики" не были застрахованы из-за сложностей в оформлении соответствующих документов, поэтому на компенсацию утраты имущества им надеяться не стоит.

"Страховку арендаторам было сделать нереально, поэтому ни у одного из них ее не было. Они абсолютно все потеряли. Мы в бизнесе давно, не первый раз горим", - сказали собеседники агентства.

Переезд на новую точку

Опрошенные ТАСС пострадавшие арендаторы пока не определились, будут ли переезжать и куда. "Только сегодня получила информацию о других ТЦ, готовых нас принять. Поскольку пока не знаю точной информации про льготы там, ничего сказать не могу", - сказала Рындина.

Коновалова пока размышляет над предложением разместится в других ТЦ из-за финансовых трудностей, связанных с потерями. "Плюс ко всему - удаленность предложенных ТЦ от Москвы нас не очень устраивает. Близость к западу Москвы нам очень важна", - пояснила она.

Как рассказала ТАСС семья Кавитян, чтобы им переехать на новую торговую точку, необходимо провести ремонт для создания последующей экспозиции товара, на которую может уйти порядка полумиллиона рублей. "Мы находимся в подвешенном состоянии. Чтобы въехать на новую площадь, нужны деньги, а денег особо нет", - сказали они.

Реакция властей

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заверил, что собственнику и пострадавшим предпринимателям власти окажут максимальную поддержку и помощь.

Так, в среду первый заместитель министра потребительского рынка и услуг Московской области Кирилл Григорьев провел встречу с представителями управляющих компаний рынков и торговых центров, готовых предоставить льготы и скидки предпринимателям - арендаторам "Синдики". В рамках встречи руководители восьми торговых комплексов подтвердили, что могут разместить у себя всех погорельцев.

Также минпотребрынка Подмосковья на своем сайте опубликовал для арендаторов интерактивную карту готовых предоставить льготы ТЦ и актуальную информацию о новых точках в других комплексах.

Кроме того, по словам Григорьева, власти региона окажут администрации сгоревшей "Синдики" помощь при оформлении документации на строительство нового комплекса на месте старого.