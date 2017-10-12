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В Претории появится мемориал погибшим на юге Африки советским героям

Общество
12 октября, 4:06 UTC+3 ПРЕТОРИЯ /Корр. ТАСС, Александр Панов

Директор мемориального комплекса заметила, что в то время, когда в странах Запада господствовали расовые предрассудки, россияне относились к африканцам как к равным

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ПРЕТОРИЯ, 12 октября. /Корр. ТАСС Александр Панов/. Мемориальная стена памяти советских героев, погибших при оказании помощи национально-освободительным движениям стран Южной Африки, в ближайшее время появится в Претории. Список из 67 имен интернационалистов, участвовавших в борьбе за освобождение Анголы, Мозамбика, ЮАР и других стран региона, был передан в среду послом РФ в ЮАР Михаилом Петраковым генеральному директору мемориального комплекса "Фридом- парк" Джейн Муфамади во время торжественной церемонии, на которой побывал корреспондент ТАСС.

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Во время приветственной речи Мумафади поблагодарила Россию за всестороннюю помощь, оказанную в годы борьбы африканцев против колониализма и апартеида. "Вклад вашей страны прежде всего состоит в том, что вы содействовали эмансипации голоса Африки, благодаря чему мы теперь выступаем на международной арене со своей собственной повесткой", - заявила она. Мумафади заметила, что в то время, когда в странах Запада господствовали расовые предрассудки, русские "всегда относились к африканцам как к равным". Она подтвердила, что имена 67 советских героев борьбы за освобождение Африки появятся на стене памяти в следующем году.

Память о прошлом ради мирного будущего

Созданием мемориала советским войнам в Претории продолжается программа культурного сотрудничества между Россией и ЮАР, правовая база которого заложена пакетом соглашений, подписанных президентами Владимиром Путиным и Джейкобом Зумой в ходе рабочего визита российского лидера в Дурбан в 2013 году. "Наша задача - хранить память о борьбе, которую вели наши страны с режимом апартеида, и воспитывать новые поколения граждан в духе неприятия расизма и взаимного уважения", - подчеркнул посол во время выступления. Он отметил, что подъем в ряде стран идеологии неонацизма, утверждающего исключительное превосходство одних групп населения над другими, подтверждает необходимость просветительской работы по предупреждению роста ксенофобских настроений, в связи с чем опыт борьбы народов Южной Африки за освобождение представляет особую ценность. "Рассказать нашим детям и детям наших детей о том, какую цену пришлось заплатить за освобождение от апартеида, - наш моральный долг", - заявил Петраков.

Посол сообщил о работе над проектом по созданию документального фильма об истории сотрудничества СССР с южноафриканскими национально-освободительными движениями. Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, могут ли инициативы по сохранению исторической памяти превратиться в полноценную двустороннюю культурно-просветительскую программу, он признался, что поддерживает эту идею, учитывая позитивный опыт сотрудничества между Россией и ЮАР, накопленный в последние годы. "В 2013 году широкую известность и позитивные отклики со стороны граждан ЮАР получила наша совместная операция по перезахоронению на родине останков двух покоившихся ранее на Новодевичьем кладбище в Москве известных лидеров Южноафриканской коммунистической партии - Джона Бивера Маркса и Мосеса Котане", - напомнил посол. Тогда, по его признанию, он впервые услышал боевые песни южноафриканских ветеранов освободительной борьбы, в текстах которых содержались теплые слова в адрес России.

Чтобы помнили

В конце мероприятия стороны обменялись памятными подарками. Российское посольство передало в библиотеку "Фридом-парка" книги воспоминаний советских воинов, участвовавших в вооруженных конфликтах на юге Африки, а Муфамади подарила Петракову книгу об истории создания, миссии и деятельности возглавляемого ею мемориального центра.

"Фридом-парк" открылся в 2004 году на 10-ю годовщину ликвидации апартеида с целью сохранения памяти обо всех героях, погибших во имя освобождения Южной Африки. Его создание стало важным шагом на пути к укреплению национального единства в стране, прошедшей через десятилетия режима расовой сегрегации и дискриминации небелого населения. Стена памяти "Фридом-парка" хранит имена 85 тыс. героев и героинь, ставших жертвами рабства, погибших во время антиколониальных восстаний, двух англо- бурских, Первой и Второй мировых войн, национально- освободительной борьбы против апартеида. На территории комплекса работает музей, где регулярно проходят тематические выставки и другие культурные мероприятия.

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