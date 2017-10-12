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Клинтон отдаст на благотворительность пожертвования Харви Вайнштейна

Общество
12 октября, 3:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, октября. /ТАСС

По данным CNN, продюсер в период с 1990 по 2016 годы собрал пожертвований для семьи Клинтонов на общую сумму около $1,5 млн

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Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон

© EPA/MICHAEL REYNOLDS

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон отдаст на благотворительность средства, которые пожертвовал на ее избирательную кампанию в прошлом году обвиненный в сексуальных домогательствах американский продюсер Харви Вайнштейн. Такое обещание дала бывшая первая леди в среду в интервью телекомпании CNN.

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"Мои прежние коллеги и другие люди говорят, что эти средства следует отдать на благотворительность. Конечно, я так и поступлю", - заявила Клинтон. "Я направляю на благотворительные цели 10% моих доходов каждый год, это [возвращение пожертвований продюсера] будет включено. Несомненно", - добавила она.

Экс-госсекретарь осудила поведение Вайнштейна и заявила, что не знала об этом, несмотря на упорные слухи в Голливуде. "Я точно об этом не знала и не в курсе, кто об этом знал. Я говорю за себя и, полагаю, за очень многих, кто был знаком с ним по политическим вопросам", - сказала Клинтон.

По данным CNN, Хиллари и ее мужа бывшего президента США Билла Клинтона связывают с Вайнштейном давние узы. Так, продюсер выполнял роль посредника между звездами Голливуда и шоу-бизнеса во время предвыборной гонки в США в 2016 году. В период с 1990 по 2016 годы он собрал добровольных пожертвований на общую сумму около $1,5 млн, в том числе на нужды предвыборной кампании бывшей первой леди, уточняет CNN, ссылаясь на данные негосударственного исследовательского Центра за отзывчивую политику (Center for Responsive Politics).

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